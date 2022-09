Il Paradiso delle Signore 7, rivoluzione in Rai: cambiano di nuovo gli orari

Una nuova rivoluzione è pronta a colpire Il Paradiso delle Signore 7. Infatti la Rai ha deciso di cambiare gli orari alla soap opera: i dettagli.

Continuano i cambi di palinsesto per i telespettatori de Il Paradiso delle Signore 7. In queste ore la Rai ha deciso di cambiare gli orari alla soap opera. Scopriamo quindi quando adesso andrà in onda.

In questi mesi i palinsesti di Rai e Mediaset ci hanno riservato numerosi colpi di scena. Infatti la programmazione è stata sconvolta prima dalla morte della Regina Elisabetta e poi dalle elezioni politiche. Nella giornata di ieri, come tutti sanno, gli italiani si sono recati alle urne ed anche nella giornata odierna non si farà altro che parlare dei risultati. Tutto ciò, ovviamente, avrà delle ripercussioni anche sui palinsesti.

Infatti nel corso di questo lunedì 26 settembre non andrà in onda il talk di Serena Bortone. In un primo momento si era ipotizzato che in realtà la diretta venisse trasmessa interamente dedicata alle Elezioni ma invece si è deciso di cancellare la puntata e lasciare spazio allo Speciale del TG1 sul tema. A sorpresa, però, a subire una modifica è anche ‘Il Paradiso delle Signore 7‘. Scopriamo quindi cosa succederà alla soap opera Rai.

Il Paradiso delle Signore 7, le elezioni stravolgono il palinsesto: cosa succede adesso

Se da una parte la Rai ha scelto di cancellare la puntata di Oggi è un altro giorno, al contrario Il paradiso delle signore andrà in onda regolarmente. Infatti la soap di Rai1 incentrata sulle vicende del grande magazzino di Milano negli anni ’80 non vedrà lo slittamento di una puntata, com’era già successo nelle scorse settimane. Al momento però non è chiaro l’orario della messa in onda, visto che questa potrebbe slittare i qualche minuto mentre.

Secondo la guida di RaiPlay, invece, dovrebbe andare in onda a partire dalle 16.05 fino alle 16.55. Invariato poi rimare il palinsesto con tutti gli altri programmi del daytime con La vita in diretta di Alberto Matano e Reazione a Catena di Marco Liorni. Quindi al momento l’unico programma cancellato dalla programmazione di questo lunedì sembrerebbe essere proprio Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Vedremo se i vertici della Rai ci riserveranno qualche sorpresa in corso d’opera.