“Abbiamo un grande problema”, Belen fa un appello a sua mamma: c’entra Santiago

Questa notte Belen Rodriguez ha avuto qualche “problema” con Santiago ed ha fatto un appello a sua mamma e tutte le altre mamme

Un rapporto meraviglioso quello tra la showgirl argentina e suo figlio, nato dall’amore con Stefano De Martino, che come ogni bambino porta qualche problema. Un simpatico siparietto mamma-figlio che ha fatto intenerire il web.

Belen e suo figlio si sono spesso resi protagonista di simpatici siparietti. Proprio ieri, la showgirl argentina ha portato sui social un video in cui lei suona la chitarra e suo figlio Santiago un po’ la scimmiotta, un po’ le dimostra dolcezza. Qualche battibecco, Santiago e Belen l’hanno sempre avuto e la mamma di Luna Marì non ha mai nascosto le loro conversazioni. D’altro canto, il figlio di Stefano De Martino è un bambino della sua età come qualunque altro e come tale vive nella generazione dei videogiochi e cellulari che spesso fanno arrabbiare i genitori.

C’è anche un’altra gatta da pelare in casa Rodriguez: la scuola. Ormai Santiago ha 9 anni e a scuola ci va già da tempo, i suoi genitori ci hanno sempre tenuto alla sua migliore istruzione, ma come tutti i bambini, talvolta gradirebbe giacere a letto e saltare la giornata, specialmente quando la domenica sera si pensa al lunedì mattina.

Belen Rodriguez, Santiago non dorme e chiede aiuto alla mamma Veronica

Nelle scorse ore, Belen Rodriguez si è resa protagonista di un simpatico siparietto con Santiago sul suo profilo Instagram. I due erano insieme a letto quando la showgirl ha rivolto un appello: “Allora abbiamo un grande problema non lo so se capita anche a voi mamme, ma i figli la domenica, per andare a scuola lunedì molto presto, non si addormentano”. Tramite le sue storie, poi, ha rivolto l’appello a sua mamma Veronica Cozzani: “Mamma Santiago non dorme”.

Simpatici sprazzi di vita quotidiana che attirano l’attenzione dei tantissimi fan della showgirl argentina che da sempre non nasconde la sua vita privata e, anzi, proprio in questo qualche volta è stato lo stesso Santiago a redarguirla. A casa Rodriguez sembra essere stata raggiunta una serenità che mancava da tempo.