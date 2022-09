Che Dio ci aiuti 7, addio alla protagonista assoluta: la scelta spiazza tutti

In queste ore si parla tanto dell’addio della protagonista assoluta di Che Dio ci Aiuti 7. Scopriamo i motivi dietro la scelta dell’attrice.

Che Dio ci aiuti 7 è pronta a stupire tutti, se solo si pensa che la protagonista assoluta ha deciso di dire addio al cast del programma. Andiamo quindi a scoprire i motivi che l’hanno spinta a dire basta.

Nel corso della puntata di ieri di Da noi a ruota libera tra gli ospiti della trasmissione c’è stata anche Elena Sofia Ricci. L’attrice è volto noto di tantissime fiction sia in Rai che in Mediaset. Negli ultimi anni, in molti, la ricorderanno per aver prestato il suo volto a Suor Angela, protagonista della serie televisiva del servizio pubblico ‘Che Dio ci Aiuti‘. Però nella prossima stagione, la settima, sarà molto meno presente. Questa era una voce che da tempo circolava sul suo conto e che adesso trova conferme.

Ai microfoni di Francesca Fialdini così l’attrice ha affermato: “Ci ho messo tanto a decidere di smettere di interpretare Suor Angela, perché è la serie più longeva che ho fatto, non riuscivo a separarmi da lei perché l’ho molto amata, porta il nome della mia nonna gliel’ho dato io” – ha poi continuato – “Io ad un certo punto lascio… poi penso che il mio personaggio non avesse più molto da dire“. Andiamo quindi a vedere l’intera confessione dell’attrice durante il talk show di Rai 1.

Che Dio Ci aiuti 7, Elena Sofia Ricci dice addio: “Il mio personaggio non ha più nulla da dire”

L’attrice toscana ha quindi rilasciato una lunga intervista a Da noi a ruota libera. Ai microfoni di Francesca Fialdini ha così ammesso che nella sua lunga carriera ha avuto la fortuna di recitare moltissimi ruoli di successo che però, ad un certo punto, ha sempre interrotto. Infatti Elena Sofia Ricci è stata Elisa Terenzi in Caro Maestro, Anna Obrofari in Orgoglio, Lucia Liguori ne I Cesaroni ed infine, per l’ultima stagione, sarà Suor Angela in Che Dio ci aiuti.

La Sofia Ricci però è instancabile ed è pronta non fermarsi mai. Infatti al momento non solo è impegnata a teatro come regista di Fedra di Seneca ma presto sarà anche la protagonista di un’altra fiction Rai, Fiori sopra l’inferno in cui interpreta la profiler Teresa Battaglia. Parlando del suo nuovo personaggio ha quindi affermato: “Teresa è una donna che ha sofferto molto che è diventata ruvida, che sembra molto antipatica ma spero vi faccia ridere un po’“. Così dopo aver detto addio a Suor Angela, l’attrice si prepara ad un altro ruolo da protagonista sempre sulle reti del servizio pubblico.