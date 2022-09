Canone Rai, con poco più di 20 euro non lo paghi più: come fare. C’è la possibilità di ridurre al minimo la spesa per la tv di stato

Dando uno sguardo alle possibilità tecnologiche in continua evoluzione scopriamo che potrebbe essere possibile affidarci allo streaming senza dover ricorrere al pagamento del Canone.

Qualche anno fa alcuni studi della sociologia dei media avevano ipotizzato una fine entro breve della televisione. Un utilizzo sempre più ridotto fino ad una vera e propria estinzione tecnologica. L’arrivo di nuovi mezzi più immediati ed efficaci (pc, tablet, smartphone) dovevano soppiantare la sana e vecchia tv di casa. In realtà, con il passare del tempo, ci si è resi conto che non c’è stata nessuna fine, ma solo una rimodulazione dell’utilizzo. Sono arrivate le smart tv, i collegamenti internet, lo streaming e la nascita di molti nuovi canali interattivi. E’ cambiato sostanzialmente solo il modo in cui utilizziamo l’apparecchio televisivo. L’unica cosa che è rimasta costante è il Canone da pagare. Dal 2016 lo saldiamo attraverso la bolletta della luce, mentre dal prossimo anno si procederà con una nuovo metodo, come voluto dall’Unione Europea. Proprio la tecnologia, però, può essere nostra alleata per evitare definitivamente questo problema, senza perdere i servizi.

Canone Rai, con poco più di 20 euro non lo paghi più: scopri la Fire TV Stick

La risposta che stiamo cercando è lo streaming. Andando comodamente su Amazon si può ordinare una Fire TV Stick a soli 22,99 euro, prezzo scontato. Questo dispositivo è simile ad una chiavetta USB e ci consente di avere tutto il mondo televisivo a portata di mano. Il bello è che si può collegare alla tv stessa o ad un qualsiasi monitor di un pc. La comodità è anche relativa al contesto di utilizzo, visto che diventa super pratica anche per chi viaggia o si sposta spesso.

Sono disponibili tutti gli streaming delle migliori piattaforme internazionali, rendendo l’intrattenimento e l’informazione semplicissimi da raggiungere. Oltre al telecomando c’è anche incorporata la funzionalità Alexa, per gestire tutto tramite impulso vocale.

L’installazione è davvero banale e rapida e vi consente di utilizzare tutte le app più in voga del momento per lo streaming. Da Amazon Prime Video a Disney+, Netflix, DAZN e tanto altro. Inoltre, si potrà accedere anche ai contenuti gratuiti disponibili con YouTube, RayPlay, Mediaset Infinity, Pluto TV, etc…