Anticipazioni Una Vita, Aurelio ricatta un personaggio: un nuovo ingresso sconvolgerà Acacias

Aurelio non si smentisce mai e continua con i suoi pessimi ricatti: tutte le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita

Ancora una volta al centro delle trame della soap opera spagnola ci sarà Aurelio ed il suo modo sporco di ottenere ciò che desidera. Nel frattempo ad Acacias arriva un nuovo personaggio a rivoluzionare la trama.

Gli amati personaggi di Acacias stanno giungendo alla fine delle loro vicissitudini. È doveroso ricordare che la produzione ha interrotto le riprese e messo un punto alla soap opera spagnola che presto saluterà i suoi protagonisti, ma nel frattempo ne combineranno ancora tante per poter stuzzicare la curiosità dei telespettatori. Aurelio, com’è noto, ha portato Valentina da Rodrigo ed ha minacciato quest’ultimo di ucciderla qualora non gli avesse rivelato la formula. Quest’ultimo, con le spalle contro il muro, si vede costretto a cedere.

Nel frattempo, Felipe scopre che Fausto potrebbe uscire di prigione prima di quanto pensa ed ha una nuova crisi. Il ristorante di Pascual, intanto, viene messo sotto sopra da dei malviventi e David intuisce che dietro questa mossa c’è Aurelio. A questo punto, l’uomo decide di organizzare una manifestazione cui il Quesada reagirà ancora peggio.

Aurelio minaccia Gaztelu, in città arriva Jeronimo: tutte le anticipazioni

Aurelio comincerà a ricattare Gaztelu in quanto omosessuale e lo obbligherà a sostenerlo tramite il quotidiano su cui scrive. Purtroppo, il giornalista dovrà cedere al ricatto, nonostante David gli propone di pubblicare sul quotidiano gli altarini del Quesada: l’uomo ci tiene a tener nascosta la sua sessualità, sarebbe uno scandalo altrimenti. Ad Acacias arriva Jeronimo, padre di Angel, che è intenzionato ad affrontare le sorelle Rubio. Rodrigo non regge la botta: dopo aver visto Valeria tra le braccia di David sviene. A questo punto, la donna chiederà a David di andare via perché ha bisogno di dedicarsi a suo marito.

Soltanto nel momento in cui si riprende, Rodrigo viene a conoscenza della lettera che Valeria gli aveva scritto. Il contenuto è davvero sconfortante per l’uomo perché viene confessato l’amore per un altro.