Imma Tataranni 2, spoiler clamoroso: tradimento in vista, cambierà tutto!

Le anticipazioni succose della nuova puntata di Imma Tataranni 2, la seconda stagione della nota e amata fiction ambientata a Matera

Martedì 27 settembre finalmente tornerà in onda una fiction amatissima targata Rai. Ovvero Imma Tataranni, che racconta le vicende del sostituto procuratore di Matera, tra trame poliziesche e intrighi sentimentali.

La seconda stagione di Imma Tataranni si era interrotta alla quarta puntata, andata in onda qualche mese fa e lasciando tante porte aperte e trame intriganti da riprendere. Il quinto episodio della serie arriverà tra pochissimi giorni in prima visione.

Arrivano delle importanti anticipazioni e previsioni su ciò che accadrà nella prossima puntata. La storia si è fermata con Imma Tataranni ed il suo giovane collega Ippazio Calogiuri introdursi di nascosto in una casa. C’è sotto una trama sentimentale a sorpresa?

Imma Tataranni 2, lo spoiler: Carlo si sente tradito, cosa è successo veramente?

Una situazione scabrosa e particolare quella tra Imma Tataranni e Calogiuri. Ma cosa è successo davvero tra i due? Intanto il marito di Imma, ovvero Pietro De Ruggeri, sarà colto da gelosia improvvisa.

Tutta colpa di una foto che l’uomo ritroverà, in cui si intravedono la moglie e lo stesso giovane collega in automobile, quasi intenti ad alcune effusioni reciproche. Impossibile per il mite Pietro non reagire male, davanti ad una presunta prova così chiara.

Il rapporto tra Imma e Carlo cambierà radicalmente. L’uomo sarà sempre più freddo e sospettoso nei confronti della protagonista, interpretata come sempre magistralmente dall’attrice pugliese Vanessa Scalera.

Ma un altro spoiler ci fa sapere cosa facevano Imma Tataranni ed Ippazio Calogiuri assieme in un appartamento di Matera. I due poliziotti passeranno la notte insieme per incontrare un collaboratore di giustizia che potrebbe permettergli di incastrare il malavitoso Saverio Romaniello con la sua testimonianza.

Cosa accadrà dunque? A livello sentimentale si potrebbe scatenare un vero e proprio caos, una storia a tre che potrebbe minare le certezze di Imma Tataranni a livello familiare. Ma la donna riuscirà a confessare al giovane ed affascinante Calogiuri i suoi sentimenti? Il marito Pietro esprimerà la sua gelosia al sostituto procuratore? Lo sapremo già dalla puntata del 27 settembre su Rai Uno.