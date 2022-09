GF Vip 7, Giovanni Ciacci sgancia la bomba: “Pamela Prati coinvolta in una rissa” – VIDEO

Giovanni Ciacci, appena entrato nella casa del GF Vip 7, ha subito sganciato una bomba che riguarda Pamela Prati. L’esperto di gossip avrebbe rivelato un retroscena che risale a diversi anni fa, quando assistette ad una rissa.

Giovedì 22 settembre è andata in onda la seconda puntata del GF Vip 7. Già si iniziano ad intravedere quelli che, probabilmente, saranno i grandi tormentoni di questa edizione. Elenoire Ferruzzi è infatti convinta che Luca Salatino sia innamorato di lei, ma che non voglia ammetterlo perchè si vergognerebbe di avere dei sentimenti per una trans.

Luca Salatino, che a Uomini e Donne ha conosciuto e scelto Soraia Allam, ha più volte detto di essere già impegnato. Ha anche sorpreso il pubblico quando, il primo giorno, si è commosso lamentando che la sua fidanzata le mancava troppo. Anche Antonella Fiordelisi sembra aver ingaggiato diversi scontri al femminile con altre inquiline.

GF Vip 7, cosa sa Giovanni Ciacci su Pamela Prati

Il 24 settembre c’è stato un ingresso molto importante nel cast del GF Vip 7. È infatti entrato Giovanni Ciacci, esperto di gossip che già nel programma Detto Fatto aveva raccontato numerosissimi retroscena del mondo dello spettacolo. Non appena entrato, ha subito palesato la sua meraviglia di vedere Pamela Prati così tranquilla.

La soubrette si è meravigliata del suo commento: ha spiegato di essere esattamente così come la sta vedendo il pubblico in questi primi giorni del GF Vip 7. Pamela Prati ha inoltre spiegato a Giovanni Ciacci che forse lui non ha avuto mai il tempo di conoscerla per davvero. Si sarebbero dunque intravisti qualche volta dietro le quinte.

L’episodio che risale a diversi anni fa: la presunta rissa con la Marini

In una conversazione con Sara Manfuso, Giovanni Ciacci ha avuto modo di spiegare perchè era così perplesso nel vedere Pamela Prati così serafica e disponibile con tutti. Ha richiamato alla memoria la prima volta che si trovò davanti alla soubrette, ed ha aggiunto di averla vista coinvolta in una rissa con Valeria Marini.

Giovanni Ciacci ha dunque usato questo episodio per giustificare qual era l’idea che si era fatto della soubrette del Bagaglino. Oggi sembra molto strano ricordare una rissa fra Pamela Prati e Valeria Marini. Entrambe sembrano avere una sincera simpatia nei confronti dell’altra e spesso si scambiano anche i complimenti sui social network.

Ecco la conversazione fra Pamela Prati e Giovanni Ciacci che è stata ripresa dalle telecamere del GF Vip 7:

Questo, invece, è il video in cui Giovanni Ciacci racconta di aver visto Valeria Marini e Pamela Prati coinvolte in una rissa: