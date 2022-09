Funerali Manuel Vallicella, omaggio da brividi di Maria De Filippi: che gesto

La morte straziante di Manuel Vallicella ha colpito tutti, sopratutto Maria De Filippi che l’ha vissuto in prima persona ed è voluta essere presente ai funerali

Maria De Filippi ha sempre avuto un cuore d’oro ed in alcune occasioni lo dimostra ancor di più. Per i funerali dell’ex tronista di Uomini e Donne, la conduttrice ha voluto far sentire la sua presenza.

L’ultimo saluto a Manuel Vallicella è stato molto straziante. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha retto il dolore della perdita della madre e una serie di delusioni sono state troppo forti da reggere per lui a tal punto che si è vagliata l’ipotesi del suicidio. Al di là di ogni cosa, un giovane ragazzo di soli 35 anni ha perso la vita e la questione ha segnato non solo i telespettatori di Uomini e Donne che l’hanno conosciuto nelle vesti da tronista, ma tutto il mondo della TV, coloro che l’hanno conosciuto, oltre ad amici e parenti.

Un gran dolore difficile da razionalizzare per un ragazzo che ha dimostrato un gran cuore anche durante il suo percorso al dating show. Durante la sua esperienza ad Uomini e Donne, Manuel fu costretto ad abbandonare il Trono a causa di attacchi di ansia che non gli concedeva di godersi l’esperienza: “Mi rendo conto che nonostante faccia delle esterne belle con le ragazze, quando torno a casa mi viene l’angoscia: è da quando ho iniziato il trono che non dormo la notte, sto male, non so se riesco ad andare avanti”.

Maria De Filippi ai funerali di Manuel Vallicella: il bellissimo gesto

Maria De Filippi ha sempre coccolato i protagonisti dei suoi programmi TV, anche ai funerali di Mike Bird fece sentire la sua presenza, chiamando anche la sua famiglia per le dovute condoglianze. Questa volta, invece, la conduttrice che rispetta sempre i funerali come qualcosa di estremamente personale, ha deciso di far sentire la sua presenza con un mazzo di fiori.

I funerali si sono tenuti ieri nella Chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata nella frazione di Strà, nel comune di Colognola ai Colli, in provincia di Verona dove sono accorsi in tanti a rivolgere l’ultimo saluto all’ex tronista.