Anticipazioni Tempesta d’Amore, Leon vive un dramma: duro scontro tra protagonisti

Nuovo dramma con cui aprirà la diciottesima stagione di Tempesta d’Amore che segnerà i telespettatori: tutte le anticipazioni

Intrecci amorosi, problemi sul lavoro, drammi di ogni genere: così la soap opera tedesca allieterà ancora i suoi telespettatori che resteranno indubbiamente col fiato sospeso fin dalla prima puntata della diciottesima stagione.

La diciottesima stagione di Tempesta d’Amore si aprirà con un nuovo ed inaspettato triangolo amoroso: Paul, Josie e Leon. La figlia di Erik, infatti, perderà la testa per Lindbergh che, però avrà a sua volta un intreccio amoroso con la sorellastra di Maja, Costanze. Una volta terminata la relazione con Florian, la donna vorrà dividere Paul dalla nuova arrivata al Furstenhof a tutti i costi. Non avrà vita lunga perché presto verrà scoperto il suo piano e sarà allontanata dalla soap opera stessa. Tuttavia, Josie nel frattempo comincerà ad avere una relazione con Leon con il quale il destino si accanirà.

In particolare modo, Leon verrà licenziato dall’azienda per cui lavora per colpa di Josie: è accusato di averle fornito degli aiuti, proprio a lei che lavora con un diretto competitor. Leon non potrà far altro che incassare il colpo, ma Josie prova a farlo assumerete al Furstenhof, non ottenendo risultati. Chi c’è dietro la mancata assunzione di Leon? Inizialmente, il primo sospettato è stato proprio Paul pronto a vendicarsi col rivale in amore.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, Leon vive un terribile periodo: colpa di Cristoph

Dietro la mancata assunzione di Leon alla Furstenhof ci sarà Cristoph che ha tutte le intenzioni di mettere i bastoni tra le ruote al ragazzo. Soltanto Erik riuscirà a fare da intermediario e permettere all’amore di sua figlia Josie di poter trovare lavoro. Finalmente, infatti, Leon troverà occupazione nell’hotel a cinque stelle. Nulla è mai semplice a Tempesta d’Amore e Leon finirà per sentirsi colpito nell’orgoglio ed affrontare a muso duro Paul.

La sfida tra Leon e Paul sarà in una gara di triathlon: dopo settimane di allenamento, il giorno della gara succede qualcosa di inaspettato. Per la troppa foga del Lindbergh il movimento causerà la caduta di alcune rocce che travolgono il suo rivale. Quando arriverà per primo, di Leon non ci sarà più nessuna traccia e così partono le ricerche: al suo ritrovamento, le condizioni sembrano essere alquanto serie.