Serena Rossi e Lino Guanciale, terremoto in Rai: cambia tutto

La Rai ha deciso di cambiare tutto: ecco cosa succederà agli appuntamenti che vedono protagonisti Serena Rossi e Lino Guanciale, oltre alle trasmissioni che inizieranno nei primi giorni di ottobre.

La nuova stagione televisiva ha visto diverse difficoltà nel palinsesto. Prima il lutto della regina Elisabetta, e poi le elezioni politiche del 25 settembre porteranno all’interruzione di diversi programmi nel palinsesto Rai. Subito dopo, però, inizieranno diversi nuovi programmi molto attesi, come Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci ha già reso noto il cast del reality show è c’è davvero molta attesa per vedere cosa saranno in grado di fare i concorrenti di quest’anno. Se il dancing-show non ha subito alcun ritardo, Mina Settembre 2 è invece stato posticipato di circa una settimana. La prima puntata andrà infatti in onda domenica 2 ottobre.

La Rai cambia tutto: il destino della fiction di Serena Rossi

Era stata la stessa protagonista di Mina Settembre, ovvero l’attrice Serena Rossi, ad annunciare la fine delle riprese diverse mesi fa. La prima puntata della seconda stagione sarebbe dovuta andare in onda proprio il 25 settembre. Per fare spazio all’approfondimento politico di Bruno Vespa, ovvero lo Speciale Porta a Porta, si è rimandato di sette giorni.

La nuova data di inizio è stata anche confermata durante la conferenza stampa di Mina Settembre 2, che si è tenuta il 22 settembre alla presenza dei protagonisti della fiction Rai. Serena Rossi è stata recentemente premiata come miglior attrice protagonista a La pellicola d’oro, la kermesse che premia le maestranze del cinema.

Lino Guanciale torna, ma non sarà (per ora) Il commissario Ricciardi

Anche Lino Guanciale è diventato un altro dei giovani attori molto amati dello schermo. Questo lo si deve soprattutto al suo ruolo da protagonista ne Il commissario Ricciardi. La produzione ha finito di girare le puntate della nuova stagione ad inizio luglio a Taranto. L’attore, però, tornerà in televisione con un ruolo inedito.

Lino Guanciale sarà infatti il protagonista di una nuova fiction I sopravvissuti. La prima di sei puntate andrà in onda il 3 ottobre in prima serata, dove gli spettatori potranno scoprire la sorte di dodici marinai partiti da Genova e ritrovati a seguito di un nubifragio in Venezuela. Mancheranno all’appello cinque di loro e si scopriranno diversi segreti.

Ecco il premio che ha ricevuto ad inizio giugno Serena Rossi per il suo ruolo in Mina Settembre: