Maria De Filippi ride in faccia a Riccardo Guarnieri: “Tutti contro di me” – VIDEO

Maria De Filippi ride in faccia a Riccardo Guarnieri quando negli studi di Uomini e Donne si viene a creare una situazione davvero singolare. Ecco quali sarebbero le parole dell’imprenditore che hanno fatto scoppiare un putiferio.

Dopo il durissimo confronto fra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, sembra che non ci sia più alcuna possibilità che la coppia possa tornare a frequentarsi a quattro anni dalla fine della loro relazione. L’imprenditore si era lasciato scappare che era aperto a ricominciare con la parrucchiera siciliana, non a continuare con i vecchi bisticci che li avevano già divisi.

Adesso che Ida Platano ha bloccato Riccardo Guarnieri su tutti i social network e gli ha detto chiaramente che non vuole più investire il suo tempo insieme a lui, sembrerebbe che il cavaliere abbia rapidamente incassato il colpo. Dopo le attenzioni a Roberta Di Padua, si è mostrato seriamente intenzionato a corteggiare un’altra dama.

La provocazione di Maria De Filippi a Riccardo Guarnieri

Il 23 settembre, durante la puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato in cui si vede Riccardo Guarnieri parlare con un tronista, Fabio. L’imprenditore vorrebbe ballare insieme ad una tronista, Federica Aversano. La conduttrice ha chiamato dunque al centro dello studio sia Guarnieri che la Aversano.

All’improvviso, Maria De Filippi spiega Riccardo di essere stata informata della sua volontà di corteggiare la protagonista del Trono Classico. Secondo le regole, questo significherebbe il suo addio al parterre del Trono Over. La reazione di Riccardo Guarnieri è stata memorabile: ha subito ribattuto di non avere l’età fare queste cose.

Ida Platano e Armando Incarnato senza freni: la scelta dell’imprenditore

Quello che è sembrato evidente a tutti i presenti nello studio è che Riccardo Guarnieri avesse paura di essere eliminato immediatamente. Questo infatti è quello che potrebbe succedere ai corteggiatori del Trono Classico nel momento in cui la loro tronista decidesse di non proseguire per un qualsiasi motivo la frequentazione.

Armando Incarnato, che ormai sembra sempre di più essere un commentatore e non un corteggiatore, ha tuonato: “Alzati e vattene a casa!“. Il pubblico ha reagito con un boato, confermando di essere d’accordo con lui. Anche Ida Platano non ha perso occasione di lanciargli una frecciatina, invitandolo a portare avanti l’intenzione di corteggiare Federica.

Ecco uno spezzone video di quanto successo negli studi di Uomini e Donne: