Pierluigi Diaco spalle al muro, mazzata definitiva? L’abbiamo saputo adesso: l’esperimento del conduttore romano non è riuscito

Un esperimento sociale per capire meglio il mondo di oggi, ma anche un’indagine sui sentimenti come l’aveva presentata lui subito prima del via. Forse Bella Ma’, nel pomeridiano di Rai 2, è tutto questo ma il programma condotto da Pierluigi Diaco continua a non convincere.

L’ennesima mazzata è arrivata proprio adesso con i dati degli ascolti tv relativi al 21 settembre e in particolare quelli del Daytime Pomeriggio. Su Rai 2 Ore 14 ha ottenuto il 3.9% di share con 424.000 spettatori lanciando Bella Ma’. Ma il programma che mette a confronto Generazione Z e Boomer ancora una volta è rimasto su ascolti modesti: 226.000 spettatori per il 2.7%. Detto Fatto con Bianca Guaccero, un anno fa, faceva decisamente meglio e il rischio di chiusura anticipata esiste.

Nella stessa fascia, su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha ottenuto 1.479.000 spettatori con il 15.2% di share e Il Paradiso delle Signore 1.595.000 spettatori (19.4%). A seguire, La Vita in Diretta 1.793.000 spettatori con il 21%. Invece su Canale 5 la puntata di Beautiful è stata vista da 2.246.000 spettatori (18.9%), Una Vita da 2.141.000 spettatori con il 19.3% di share e Uomini e Donne è arrivato al 26.5% con 2.560.000 spettatori. La striscia di Amici ha messo insieme 1.984.000 spettatori con il 24.1% e il daytime di Grande Fratello Vip 7 1.818.000 spettatori con il 23.2%. Infine Un Altro Domani è sceso a 1.449.000 spettatori (19%), mentre Pomeriggio Cinque Elezioni a 1.285.000 spettatori con il 16.4% nella prima parte e 1.252.000 per il 14.5% nella seconda.

Pierluigi Diaco spalle al muro, ma la Rai vince nel complesso la giornata anche con Montalbano

Nella serata di ieri, 21 settembre 2022, su Rai 1 la versione restaurata de Il Commissario Montalbano – La Voce del Violino ha coinvolto 3.213.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Canale 5 invece il film biografico Pelè, in replica,1.812.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Italia 1 Cinquanta Sfumature di Rosso è stato visto da 1.001.000 spettatori (5.8%) e su Rai3 Chi l’ha Visto? da 1.586.000 spettatori pari ad uno share del 10.1%.

Nell’Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti regge benissimo con 4.231.000 spettatori con il 21% mentre Paperissima Sprint su Canale 5 ottiene una media di 3.211.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è piaciuto a 1.275.000 spettatori pari al 6.4% e Un Posto al Sole è salito a 1.533.000 spettatori pari al 7.5%. Su Rete 4 Stasera Italia invece 1.006.000 spettatori (5%) nella prima parte e 1.234.000 (6%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo 1.642.000 spettatori (8.1%).

Nel Preserale su Rai 1 Reazione a Catena ha vinto con 4.092.000 spettatori (26.9%) battendo Caduta Libera con 2.749.000 con il 19% di share. Su Rete 4 Tempesta D’Amore ha ottenuto il 4.4% con 832.000 spettatori e su La7 Lingo con Caterina Balivo 168.000 spettatori (1.2%). Infine in Seconda Serata male Stasera c’è Cattelan su Rai 2: 191.000 spettatori con l’1.5%.