Michelle Hunziker, salta tutto: brutte notizie in casa Mediaset

Tegola per Michelle Hunziker che si vede sfumare i progetti davanti agli occhi: brutte notizie in casa Mediaset

I programmi erano altri, ma la conduttrice e presentatrice deve fare dietrofront con Mediaset. È saltato tutto all’ultimo minuto ed inaspettatamente regalando una tegola alla diva di Canale 5.

Michelle Hunziker dovrà pazientemente attendere in poltrona. La conduttrice di Canale 5, negli anni passati, ha portato in TV il suo amatissimo show, Michelle Impossibile, che ha avuto tantissimi ospiti, tra cui l’ex marito Eros Ramazzotti con cui c’è stato il famoso bacio in diretta. L’estate della Hunziker -che sembrerebbe diventare nonna prossimamente- si è conclusa dopo i tanti gossip tra Eros Ramazzotti e Giovanni Angiolini dopo la separazione da Tomaso Trussardi, adesso comincerà una nuova stagione televisiva, eppure pare dovrà attendere.

Stando a quanto rivelato da Oggi, Mediaset ha deciso di rinviare la trasmissione di Michelle Impossibile, che si farà, ma non nei tempi predetti. Il programma ha riscontrato un gran successo ed è questo il motivo per cui dai vertici hanno deciso di riproporlo, ma ci sarà da aspettare. Il motivo alle spalle della scelta sembrerebbe essere di origine economica.

Michelle Hunziker dovrà aspettare: il suo show costa troppo per Mediaset

Mediaset ha dovuto fare qualche variazione in costo a causa delle imminenti elezioni e l’ultima riguarda il programma di Michelle Hunziker. Stando a quanto svelato ad Oggi, sembrerebbe che Michelle Impossibile preveda costi troppo elevati al momento da poter essere affrontati con leggerezza. Oltre a tutto lo studio da allestire, come detto, la trasmissione prevede la presenza di tanti ospiti e il budget non è all’altezza delle intenzioni della padrona di casa.

Per il momento Michelle Hunziker dovrà accontentarsi di partire dalla panchina. Il programma ci sarà, ma subirà uno slittamento per poter organizzare al meglio la trasmissione e studiare i giusti ospiti al giusto costo. Anche per quel che riguarda la sua comoda sedia dietro al bancone di Striscia La Notizia dovrà attendere, almeno fino al 2023, con il TG satirico che accoglierà inizialmente Alessandro Siani e Luca Argentero che apriranno una nuova stagione in attesa di Vanessa Incontrada che sostituirà poi l’attore di Doc – Nelle tue mani.