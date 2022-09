Funerali Regina Elisabetta, rischio focolaio Covid: la notizia è delle ultime ore

Nel Regno Unito c’è un po’ d’allarmismo dopo i funerali della Regina Elisabetta che potrebbero aver dato vita ad un focolaio

Il Covid resta una preoccupazione, ancor più nel Regno Unito dove si è registrata una positività che potrebbe anche dar vita ad un focolaio. Grande apprensione dell’ultima ora per quello che sta succedendo.

A dare l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta sono state così tante persone che non è possibile quantificarle. A 48 ore di distanza dalla celebrazioni, tuttavia, è stato registrato un caso di positività che ha creato parecchio allarmismo. Tra capi di Stato e di governo, monarchi e personaggi illustri sono stati in tutto un centinaio e tra di loro è emersa una positività. La notizia dell’ultima ora vede un caso di positività tra questi: la Regina Margherita II di Danimarca ha eseguito un test che ha dimostrato il contagio da Covid.

Attualmente la sovrana 82enne si trova nel palazzo di Fredensborg, a 30km da Copenaghen e tutti gli impegni presi per la settimana sono stati annullati in attesa di capire l’evoluzione del suo stato. È stata la stessa Famiglia Reale ad aver annunciato la positività al Covid che ha creato parecchio allarmismo tra coloro che hanno avuto contatti con lei in occasione dei funerali della Regina Elisabetta.

Regina Margherita II di Danimarca positiva al Covid: il comunicato

“Sua Maestà la Regina è risultata positiva al COVID-19 ieri sera e ora soggiorna al Castello di Fredensborg. Le attività della regina questa settimana sono quindi cancellate. La Festa serale di venerdì al Castello di Christiansborg per il governo, i membri danesi del Parlamento Europeo saranno svolti con Sua Altezza Reale il Principe Ereditario e Sua Altezza Reale la principessa ereditaria come ospiti”, questo è stato il comunicato da parte della Famiglia Reale sui social.

Non ci sono notizie in merito allo stato di salute effettivo della Regina Margherita II che, ai funerali, era in compagnia del figlio Frederik. Di fronte ai due, invece, c’era Re Carlo III, mentre alle loro spalle Felice VI e Letizia, reali di Spagna.