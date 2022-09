Fiori d’arancio a Temptation Island: i due ex protagonisti si sposano

Bellissima notizia per i due ex partecipanti di Temptation Island: dopo le tentazioni del reality show arriva il matrimonio

Quest’anno, per la prima volta dopo tanto tempo, Mediaset ha scelto di non realizzare la consueta edizione estiva del reality show delle coppie. Ovvero Temptation Island, programma molto seguito dal pubblico italiano.

Diversi gli spettatori dispiaciuti di non poter seguire gli intrecci amorosi sull’isola delle tentazioni, tra coppie in crisi o in cerca di riappacificazioni ed i single inseriti nel reality proprio per far scattare le scintille.

Le trame rischiose di Temptation Island pare abbiano giovato a due ex concorrenti, i quali dopo la partecipazione al programma condotto da Filippo Bisciglia sono diventati letteralmente inseparabili. Fino ad arrivare alle tante agognate nozze.

Inseparabili dopo Temptation Island: la coppia si è sposata proprio oggi

La notizia di gossip in tal senso risale proprio alla giornata di oggi, 22 settembre. Raffaella Giudice e Andrea Celentano si sono sposati. I fan più accaniti di Temptation Island si ricorderanno certamente di questi due giovani amanti.

Raffaella e Andrea hanno partecipato nell’edizione 2018 di Temptation. Si sono iscritti all’isola delle tentazioni proprio per via della crisi scattata all’interno del loro rapporto, con l’intento di capire se fosse vicino alla rottura definitiva o con la possibilità di recuperare il tutto.

Pare che la scelta di entrare nel casto di Temptation Island quattro anni fa sia risultata vincente. Raffaella e Andrea sono usciti dall’isola rafforzati nei sentimenti e nell’unione, diventando praticamente inseparabili. Da quel giorno fanno coppia fissa e oggi hanno finalmente coronato il sogno d’amore.

I due si sono sposati oggi, con il rito religioso. Nelle stories di Instagram Raffaella Giudice ha pubblicato le splendide immagini del suo giorno speciale, elegantissima nell’abito da sposa ed innamoratissima del suo Andrea Celentano. Presente come invitata Giada Giovanelli, anche lei ex protagonista del reality delle tentazioni.

Va ricordato che durante Temptation Island Andrea fu ‘tentato’ da molto vicino da Teresa Langella, nota influencer ed ex tronista di Uomini e Donne. Ma l’uomo scelse di resistere, tornando fra le braccia della sua Raffaella e ritrovando la passione di un tempo.