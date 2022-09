Amanti del gelato sull’attenti: non mangiatelo assolutamente!

Un avvertimento per gli amanti ed i consumatori di gelato. Pare che questo prodotto amatissimo sia pericoloso per tutti

In estate, ma anche nei mesi meno caldi, gli italiani amano consumare uno degli alimenti più dolci e freschi in circolazione. Ovvero il gelato, in tutti i formati possibili e nei numerosissimi gusti diversi.

C’è chi apprezza in particolare il gelato artigianale, quello acquistabile nelle gelaterie ad hoc sotto forma di cono o coppetta. Chi invece non disdegna quello confezionato di marca, sempre presente nei bar. E chi ancora al supermercato si rifornisce del gelato confezionato in barattolo.

Proprio quest’ultimo tipo rischia di diventare un problema per moltissimi amanti del gelato. Infatti il Ministero della Salute ha lanciato poco fa una sorta di richiamo per quanto riguarda una marca di gelato molto famosa, di livello internazionale.

Il Ministero mette tutti all’erta: questo prodotto non è sicuro

Il suddetto richiamo, pubblicato come nota ministeriale nella giornata di oggi 22 settembre, riguarda come suddetto una marca di gelato nota in tutto il mondo, tanto da avere dei veri e propri negozi ad hoc.

Stiamo parlando di Haagen-Dazs, marca celeberrima per i propri barattoli di gustoso gelato, acquistabile sia nei supermercati che nei bar, oltre ad avere per l’appunto una catena di negozi con tale marchio.

Il Ministero della Salute ha lanciato l’avviso: i barattoli di gelato Haagen-Dazs in vendita nei supermarket italiani sono a rischio. In particolare quelli a gusto vaniglia, visto che alcuni controlli hanno riscontrato un rischio chimico sui prodotti in questione. Vale a dire che il gelato è entrato in contatto con microtossine o batteri che ne avrebbero alterato non solo il sapore, ma anche la consistenza.

Quando si parla di rischio chimico, è assolutamente importante evitare di consumare il prodotto contraffatto. Infatti spicca la possibilità di intossicare l’organismo umano di colui che ingerisce tali alimenti.

Haagen-Dazs è un’azienda multinazionale, leader nella produzione di gelati commerciali. Fondata da Reuben Mattus a Brooklyn, New York nel 1961, tale marchio ha dato vita anche una catena di negozi per la vendita dei gelati Haagen-Dazs in tutto il mondo.