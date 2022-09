Re Carlo ha deciso: l’emozionante omaggio ad Elisabetta II

Re Carlo starebbe mettendo a punto l’operazione ‘Globo d’oro’: ecco di cosa si tratta e perchè sarà un emozionante omaggio a sua madre, Elisabetta II.

C’è un video che è diventato molto popolare in Gran Bretagna nel giro di pochissimo tempo. La diretta del funerale della regina Elisabetta II è stata seguita praticamente da tutti i sudditi. La BBC riferisce di una media di 28 milioni di spettatori, con picchi di 37,5 milioni di spettatori. Si stima che nel mondo quasi 4 miliardi di persone abbiano seguito l’evento.

Una diffusione così capillare e globale della diretta del 19 settembre è stata raggiunta grazie alle numerose emittenti che hanno trasmesso le immagini del funerale. Dopo la sagoma di una nuvola che richiamerebbe il profilo della regina Elisabetta, il nuovo video diventato virale mostra i cani che ululano, quasi come se provassero dolore per il lutto.

Re Carlo ha fatto un emozionante omaggio a Elisabetta II

Le immagini di re Carlo che si commuove durante il funerale della regina Elisabetta hanno profondamente colpito i sudditi. Fino a lunedì 26 settembre la famiglia reale inglese continuerà ad osservare il lutto, ma già impazzano diversi gossip. Meghan Markle, infatti, sembrerebbe aver chiesto un colloquio privato al nuovo re.

L’intenzione di Harry e della moglie è chiara: vorrebbero provare a tornare a Londra come working royals, ma lavorando solo metà del tempo. Risulta difficile che Carlo III possa accettare una proposta del genere. Sembrerebbe piuttosto che il nuovo re voglia seguire la strada tracciata dalla sua amatissima madre con l’operazione “Globo d’oro“.

Cos’è l’operazione Globo d’oro: l’omaggio alla defunta regina

Il Daily Mail riporta che re Carlo avrebbe già proposto una data per la sua incoronazione, chiamata appunto operazione “Globo d’oro”. Passeranno diversi mesi prima della cerimonia, proprio per permettere ai sudditi di elaborare il lutto di Elisabetta II. Si vorrebbe che l’evento avesse luogo il 2 giugno 2023, nello stesso giorno in cui fu incoronata la madre.

Se l’indiscrezione fosse confermata, si tratterebbe di un chiaro omaggio di Carlo III a sua madre. Ci sarebbero però sostanziali differenze fra la cerimonia di incoronazione del 1953 e quella del nuovo re. Per Elisabetta II furono spese l’equivalente delle attuali 45 milioni di sterline: con l’attuale crisi economica, queste cifre non sarebbero nemmeno immaginabili.

