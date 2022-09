Tina Cipollari stupisce tutti: si è presentata così in studio

Sorpresa da parte di Tina Cipollari: la nota opinionista di Uomini e Donne ha stupito il suo pubblico con novità davvero inaspettate

Manca ormai pochissimo all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne. Il programma condotto storicamente da Maria De Filippi tornerà a far parlare di sé dalla prossima settimana, precisamente da martedì 20 settembre.

Ovviamente, anche se non era scontato fino a qualche settimana fa, Tina Cipollari sarà ancora presente come opinionista di punta del programma. La vulcanica e ironica signora di Uomini e Donne sarà la voce irriverente al fianco dell’amico Gianni Sperti, pronta a giudicare gli atteggiamenti di tronisti, dame e cavalieri.

Ci si aspetta dunque un’altra stagione ricca di siparietti irriverenti creati da Tina Cipollari. In particolare l’ex corteggiatrice, volto storico del dating show, riprenderà senza dubbio il suo duello a distanza con Gemma Galgani, ormai nemica storica di Tina.

Tina cambia look: arrivano indizi social sul debutto a Uomini e Donne

Come detto mancano pochissimi giorni al nuovo debutto stagione di Uomini e Donne. Così come al ritorno in scena di Tina Cipollari, che in queste settimane ha preso parte già alle registrazioni delle puntate a Cinecittà.

Ma come si presenterà la storica opinionista? Arrivano indizi sui suoi profili social riguardo ad un cambio look che Tina starebbe preparando. Infatti la donna molto spessa è apparsa in TV con acconciature, trucco e manicure molto differenti le une dalle altre.

Proprio le unghie sembrano essere il primo tocco innovativo che Tina è pronta a presentare nel suo ritorno televisivo. Alcune stories di Instagram hanno visto la Cipollari alle prese con il proprio estetista e con la creazione di unghie ad hoc per la nuova stagione di Uomini e Donne. Una cura molto femminile che verrà svelata nel programma.

Ma non solo: già in estate Tina Cipollari ha pubblicato delle immagini riguardo i propri capelli, le acconciature da cambiare ed il colore che varia a seconda dell’umore. Si prospettano tante sfaccettature estetiche della nota opinionista romana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)

Insomma la vulcanica Tina è pronta a stupire ancora e mettersi in mostra al massimo della forma. Chissà chi diventerà la sua prima ‘vittima‘ delle note frecciatine nello studio di Uomini e Donne stagione 2022-2023.