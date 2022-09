Terra Amara anticipazioni, un rapimento sconvolge tutti: è in pericolo di vita

In queste ore sono spuntate in rete tutte le anticipazioni riguardanti i prossimi episodi di Terra Amara: un rapimento lascerà tutti di stucco.

Terra Amara è oramai una delle serie più seguite dai telespettatori della Mediaset. Nei prossimi episodi non mancheranno i colpi di scena, con un rapimento che lascerà tutti a bocca aperta: scopriamo tutte le anticipazioni sulla soap turca.

Non mancheranno i colpi di scena in occasione delle nuove puntate di Terra Amara, che i fan avranno modo di vedere prossimamente su Canale 5. Infatti i primi spoiler della nuova stagione rivelano che Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) soccorrerà la dottoressa Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) quando verrà rapita da alcuni brutti ceffi. Quindi i fan del personaggio di Mujgan vivranno dei veri e propri momenti clou della serie televisiva. Tutto inizierà quando Yilmaz e la pediatra si scambieranno il primo bacio.

Così gli abitanti di Cukurova inizieranno a spettegolare sulla coppia, visto che vedranno il protagonista introdursi nell’abitazione dell’amata anche di notte. A questo punto entrerà in gioco Fekeli che suggerirà al figlioccio di mettere freno al gossip, chiedendo in moglie la dottoressa Hekimoglu. Quest’ultima però verrà rapita da alcuni brutti ceffihe le faranno credere che una parente ha bisogno del suo aiuto visto che è entrata in travaglio prima del previsto. Così Mujgan non avrà modo di presenziare alla cena galante con Yilmaz.

Terra Amara, Mujagan rapita: le anticipazioni dei nuovi episodi

Nelle prossime puntate di Terra Amara si scoprirà che i rapitori della pediatra sono dei veri e propri criminali, che la obbligheranno ad operare un suo affiliato ferito in una sparatoria dopo averla portata in un capanno abbandonato. Allo stesso tempo Yilmaz apparirà molto in ansia per il ritardo di Mujgan. Per questo motivo, il protagonista si recherà in ospedale dove Demir lo informerà di aver notato la sua amata in auto insieme a due persone mentre stava portando la madre Hunkar al pronto soccorso per una caduta da cavallo. Solo a questo punto Akkaya capirà del rapimento della dottoressa Hekimoglu.

L’uomo però riuscirà a rintracciarla prima che uno dei criminali possa eliminarla con un colpo d’ arma da fuoco alla testa visto che non era riuscita a salvare la vita al paziente. Così Yilmaz deciderà di rimandare la proposta di nozze al giorno successivo. Purtroppo il protagonista andrà incontro ad una risposta negativa. Infatti Mujgan affermerà di non poterlo sposarlo dato che lui non ha ancora dimenticato la sua ex fidanzata. Al termine dei nuovi episodi la dottoressa Hekimoglu farà intendere ad Akkaya di non voler essere la seconda scelta di nessuno. Quindi la protagonista vorrà sposarlo solo quando avrà fatto chiarezza nei suoi sentimenti.