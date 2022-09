Mediaset, addio a uno stimatissimo conduttore: la confessione struggente

Spunta un clamoroso retroscena riguardante l’addio a Mediaset di uno dei conduttori più amati: le sue parole stupiscono tutti.

Sono tantissimi i conduttori passati da casa Mediaset e tra questi troviamo uno della concorrenza che ancora oggi è stimato dai vertici del Biscione. Nel corso della sua intervista ha rivelato i motivi dell’addio: cosa ha detto.

Con l’avvio del palinsesto autunnale, ovviamente, non poteva mancare anche il ritorno in scena di Salvo Sottile. Il presentatore siciliano è noto per essere un professionista esemplare, di qualità assoluta e che per il secondo anno consecutivo è approdato al timone de I Fatti Vostri. Nella trasmissione ha composto una coppia con Anna Falchi di assoluto successo. Così in queste ore Sottile ha voluto rilasciare un’intervista sul settimanale Intimità. Infatti qui Salvo ha avuto modo di raccontare alcuni momenti topici della sua carriera.

Inoltre Sottile è riuscito a tornare anche sul doloroso addio a Mediaset, che di fatto ha segnato una svolta nella sua carriera. Il giornalista ha rievocato i tempi in cui si è ritrovato a salutare il Biscione, una decisione sofferta e che ha complicato non poco il sonno. Sulle pagine del magazine quindi si legge: “Una scelta per la quale non ho dormito la notte? Quando ho lasciato Mediaset per passare ad un’altra azienda” – ha poi concluso – “Mediaset mi ha accolto giovanissimo e mi ha offerto la possibilità di crescere e di formarmi dandomi tante opportunità. Quando ho dovuto lasciarla la notte non ho chiuso occhio“.

Mediaset, l’addio doloroso di Salvo Sottile: “Non ho chiuso occhio”

Nel corso dell’intervista al settimanale Intimità Salvo Sottile ha anche parlato della sua nuova esperienza in Rai. Infatti il conduttore dalla passata stagione ha esordito sulle reti pubbliche conducendo I Fatti Vostri in compagnia di Anna Falchi. I due sono tornati alla guida del popolare programma di Rai2 questa settimana, carichi e più vogliosi che mai di regalare mattine piacevoli ai telespettatori italiani. Così sul settimanale il presentatore siciliano ha avuto modo di parlare anche della nuova stagione.

In merito Sottile ha rivelato quali sono le fasi più complicate del format, affermando: “E’ una trasmissione difficile perché bisogna tirare fuori più registri, però riesco a fare il mio mestiere di cronista. Ci sono anche momenti in cui posso essere più leggero“. Infine il giornali ha voluto chiudere con un consiglio intimo diretto ai propri figli. Salvo ha infatti rivelato che preferisce che i figli si costruiscano una strada propria senza seguire le orme del padre, visto che da quando ha iniziato lui la professione giornalistica è cambiata e non poco.