Dayane Mello scompare dai social dopo aver sparato a zero contro tutti: cosa succede

Dayane Mello è sparita dai social dopo aver sparato a zero contro tutti. Ecco le ultime dichiarazioni della modella brasiliana e cosa le starebbe succedendo.

Sembrerebbe che il mondo dello spettacolo, in tutte le sue declinazioni, cominci a stare troppo stretto a Dayane Mello. Ultimamente, si era lamentata della sua attività di influencer: ha spiegato di ritenere questo mondo molto falso, e si è detta assolutamente non disponibile a sponsorizzare prodotti che lei non condivideva.

Per Dayane i social sono dunque una realtà “vuota e fake“, dove lei non è disposta a mentire e non trova dunque spazio. Sembrerebbe di capire che alla modella piacerebbe di più lavorare in televisione. Effettivamente, alcune durissime dichiarazioni che ha rilasciato recentemente andrebbero proprio in questa direzione.

Perchè Dayane Mello è sparita all’improvviso?

Sfogandosi su Instagram, Dayane Mello ha ricordato di aver fatto diverse cose belle in televisione. È stata onesta, ed ha ammesso di aver accettato le offerte di lavoro per guadagnare soldi, ed allo stesso tempo perchè voleva fare esperienza nel mondo dello spettacolo. Si lamenterebbe, però, che in Tv non ci sia alcuna meritocrazia.

Dayane Mello sembrerebbe stia scalpitando per poter avere la possibilità di mostrare il suo talento e mettersi alla prova. L’opportunità tanto agognata, però, tarderebbe ad arrivare, nonostante negli anni sia riuscita a costruirsi un suo pubblico. La modella brasiliana è dunque arrivata alla conclusione che è troppo difficile lavorare in Italia.

La modella si scaglia contro il mondo dello spettacolo italiano

L’affondo di Dayane è durissimo: “Magari ti danno lo spazio, ma non ti daranno mai un programma. Non potrai mai entrare a fare qualcosa di importante. O ti sposi un calciatore, o ti sposi un imprenditore per essere in televisione. Se non è così, il tuo talento e quello che sai fare non basta”. Insomma, la modella punta il dito contro le raccomandazioni.

Se Dayane Mello è sparita da Instagram ed al momento il suo profilo risulta essere non esistente o disattivato, il profilo su Only Fans è attivo ed ha addirittura uno sconto per l’abbonamento mensile. Anche il profilo della sua azienda di cosmetica, Dayane and You, risulta attivo. Non è dunque chiaro perchè la modella sia sparita da Instagram.

