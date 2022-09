Alessandra Amoroso è fidanzata con la star di Sanremo: nessuno sapeva nulla! – VIDEO

All’improvviso Twitter è esploso di video sulla nuova relazione di Alessandra Amoroso che nessuno sapeva avesse

Nessuno si aspettava questa relazione, al mondo di Twitter era inizialmente “sfuggito”, poi è esploso il gossip che è entrato immediatamente in tendenza. Lui è una star di Sanremo e sembra che tra i due ci sia qualcosa in più di un’amicizia.

Sesso, ibuprofene e Alessandra Amoroso: chi avrebbe mai detto che la cantante salentina e Aiello sarebbero stati insieme? Nessuno sapeva niente, o meglio, si pensava ad una grande amicizia tra i due che, a detta di molti, non è tale, ma c’è qualcosa di più. I due si sono mostrati insieme qualche volta, in occasione di eventi musicali di entrambi, perlopiù, ma da ciò che hanno postato sembravano innocentemente supportarli l’uno l’altro, ma i video segnalati dagli stessi utenti Twitter fanno pensare a ben altro.

È pur vero che, da poco più di un anno, Alessandra Amoroso ha troncato la sua storia epocale con Stefano Settepani, con cui è stato un bel po’ di tempo. Fu la stessa cantante salentina a rendere pubblica la rottura: “Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo. I motivi non per forza li devo esplicitare sui social. L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore”.

Aiello e Alessandra Amoroso sono una coppia? Le immagini schiaccianti

Twitter che scopre adesso di Aleamo e Aiello, ma dove stavate quando è uscito questo video?

pic.twitter.com/MwxbKdhVXf — Giada💎 (@ditonellaf) September 17, 2022

In men che non si dica, Twitter è stata invasa da video che vedono insieme i due cantanti ai concerti l’uno dell’altro con tanto pathos tra di loro. Un utente ammette: “Ma in che senso non sapevate di Aiello e aleamo? È una cosa che si sa da non so quanti mesi, lui era pure a San Siro, compariva nelle sue storie l’estate, circolava pure un nome per la ship, ma aiuto, io convinta lo sapessero tutti, il cuscino-gate vi ha distratti”.

A San Siro, effettivamente, Aiello era proprio in prima fila: