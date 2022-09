Re Carlo fa un passo indietro: nuova batosta per Harry e Meghan

Dopo le prime indiscrezioni, è arrivata una nuova batosta per Harry e Meghan: ecco cosa avrebbe deciso re Carlo III per il funerale della regina Elisabetta del prossimo 19 settembre 2022.

La regina Elisabetta II è morta, come da sua volontà, nel castello scozzese di Balmoral. Da allora, le relazioni di Harry e Meghan con la Royal Family sembrerebbero essere diventate ancora più complicate. L’impressione che hanno avuto diversi tabloid, infatti, è che il secondogenito di Lady Diana non sia stato avvisato subito della morte della sovrana.

Ci sarebbe infatti il dubbio che Harry sia arrivato troppo tardi al capezzale di Elisabetta II. I senior royals, invece, sarebbero giunti tutti insieme nella residenza della regina. Ci sarebbero anche altre indiscrezioni che arrivano dal Regno Unito che confermerebbero come i duchi di Sussex sarebbero di fatto esclusi dalla cerchia ristretta dei working royals.

Harry e Meghan esclusi di nuovo: la notizia sul funerale

Dopo la morte della regina Elisabetta dell’8 settembre 2022 ci saranno dieci giorni di lutto nazionale in tutto il Regno Unito. La bara della sovrana ha viaggiato da Balmoral fino a Londra, ed il 19 settembre sono previsti i suoi funerali. Re Carlo III, dopo che sembrava avesse deciso di fare diverse concessioni, avrebbe fatto un passo indietro.

Se inizialmente i tabloid inglesi avevano infatti riferito di alcune concessioni ad Harry e Meghan in occasione del funerale di Elisabetta II, sembrerebbe che in realtà re Carlo III si stia mostrando molto rigido nella concessione dei privilegi. Harry e Meghan, quindi, non saranno presenti alla cena che verrà organizzata subito dopo il funerale.

Lo strappo alla regola di re Carlo III per i principi Harry ed Andrea

Carlo d’Inghilterra ha comunque deciso di fare uno strappo alle regole per il funerale della madre. Sia il figlio Harry che il principe Andrea potranno indossare l’uniforme militare. Si tratta di una decisione piuttosto curiosa, dal momento che il marito di Meghan ha lasciato il corpo militare quando ha deciso di andare a vivere negli Stati Uniti.

La decisione di escludere Harry e Meghan dalla cena dopo il funerale si aggiunge ad una serie di indizi che fanno già intuire quale sarà la linea adottata da Carlo III. Il nuovo re ha infatti deciso di non concedere il titolo di Altezza Reale ad Archie e Lilibeth: Harry non è stato felice della notizia, perchè significa che i figli non avranno la scorta di stato.

Ecco due filmati che in breve tempo sono diventati molto popolari nel Regno Unito. Entrambi mostrano quanto re Carlo sia sfortunato con le penne stilografiche, e forse stranamente poco consapevole di essere costantemente sotto i riflettori.



