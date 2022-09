Il Paradiso delle Signore 7, super regalo per i telespettatori: la Rai ha detto sì

La Rai ha fatto un vero e proprio regalo a tutti i telespettatori amanti de Il Paradiso delle Signore 7: il grande appuntamento in arrivo.

Tutti i fan de Il Paradiso delle Signore adesso possono esultare, visto che la Rai ha optato per un vero e proprio regalo per tutti i telespettatori. Andiamo quindi a scoprire cosa potrebbe accadere nelle prossime ore.

Una grande novità riguardante Il Paradiso delle Signore 7 stupirà tutti nel corso di questo sabato. Infatti la Rai ha deciso di raddoppiare il consueto appuntamento, mandando in onda oggi due episodi dell’amata serie televisiva italiana. Complice la morte della Regina Elisabetta II, mercoledì Il Paradiso delle Signore non è andato in onda per lasciare spazio allo speciale del Tg1. Tutto ciò accadrà proprio lunedì quando la rete garantirà la diretta dei funerali. Proprio per questo motivo le due puntate mancanti verranno recuperate oggi a partire dalle 14.

La soap ha una sua struttura ben “calendarizzata” che implica la messa in onda di cinque episodi a settimana, motivo per cui eventuali stop vanno giocoforza recuperati senza rallentare il proseguo della programmazione. Con questo escamotage martedì 20 settembre Il Paradiso delle Signore continuerà con il previsto settimo episodio della nuova stagione. Quindi a partire dalle ore 14 di questo Sabato, la Rai stupirà tutti con il doppio appuntamento della soap opera. Andiamo quindi a vedere tutte le anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore 7, la nuova stagione ricca di colpi di scena: cosa succede

Nel corso delle puntate della nuvoa stagione, Vittorio Conti si trova a dover placare le proteste delle dipendenti de Il Paradiso, stanche dei continui maltrattamenti della contessa Adelaide di Sant’Erasmo. In compagnia di Marco, Vittorio cercherà di redimire i contenziosi e pregherà Agnese di tornare nel Grande magazzino. Inoltre come anticipato in precedenza Vittorio supererà il matrimonio fallito con Marta Guarnieri e si innamorerà di nuovo, complice un incidente che lo tiene bloccato all’aeroporto di New York. Vittorio quindi potrebbe dire addio prima della fine della settima stagione.

Infatti è certo che Tersigni sarà nel cast della fiction Cuori 2, in onda nel 2023, e dovrà dunque prendere parte alle riprese che inizieranno a partire da settembre. Stando le prime ipotesi Vittorio potrebbe uscire con qualche stratagemma dal cast de Il Paradiso delle Signore qualche puntata prima dell’epilogo finale, magari proprio all’inseguimento del suo nuovo grande amore. Appuntamento quindi a lunedì con la nuova stagione del Salone milanese.