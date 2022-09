Amazon fa contenti tutti: affrettatevi, la promozione è totalmente gratuita

La clamorosa offerta di Amazon per il servizio Prime, che conviene a tutti senza assolutamente né eccezioni né limiti di tempo

Ormai da diversi anni Amazon è un’azienda entrata a far parte della nostra vita quotidiana. La società di spedizioni e di acquisti on-line più nota e completa al mondo viene utilizzata da milioni di persone ogni giorno.

In particolare nel periodo del lockdown dovuto dalla pandemia Covid-19, Amazon è divenuto per molti l’unica possibilità di fare acquisti, regali e addirittura spesa per beni di primissima necessità.

Ancora oggi la società fondata da Jeff Bezos negli Stati Uniti è ancora la più adatta e comoda per questo tipo di servizio. Non solo per la rapidità e la convenienza negli acquisti, ma anche per alcune promozioni importanti che non passano inosservate.

Amazon Prime gratis per i primi 30 giorni: come attivare la straordinaria promozione

Amazon ha stipulato da tempo una sorta di servizio conveniente e rilevante, un’agevolazione per chi è solito utilizzare il marketplace dell’azienda americana e farsi recapitare a casa o in ufficio diverse consegne.

Stiamo parlando dell’offerta Amazon Prime, una sorta di abbonamento che permette all’utente di avere la stragrande maggioranza delle spedizioni gratuite ed usufruire inoltre di sconti e di offerte speciali su determinati prodotti o generi.

Ora Amazon Prime può essere totalmente gratuito! La promo è valida per tutti per i primi 30 giorni di abbonamento. Un’agevolazione molto interessante per invogliare i nuovi clienti ad abbonarsi, avendo a disposizione un periodo gratis di offerte e di spedizioni senza ulteriori costi.

Basta iscriversi al servizio sul sito amazon.it e, una volta completata la registrazione a Prime, si otterrà una mensilità completa gratuita. Dal secondo mese in poi, se si vorrà continuare a sfruttare i servizi del noto sito web, scatterà il piano d’abbonamento da 4,99 euro mensili.

Oltre alle promozioni, alle spedizioni gratuite ed agli sconti, Amazon Prime ovviamente comporta anche la possibilità di utilizzare il servizio on-demand di Prime Video, ovvero del canale in streaming di Amazon, ricco di film, serie televisive in esclusiva e persino una partita di Uefa Champions League a settimana.