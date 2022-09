“Non tornerò”, addio definitivo ad Amici? Fan delusi dalla risposta – FOTO

Un addio che peserebbe come un macigno sulle spalle di Amici e dei telespettatori affezionati: è definitivo?

Sarebbe una grande batosta per i fan del talent show che si dicono delusi della risposta, seppure ben comprensibile. Tuttavia, sarebbe strano non vedere più una delle icone del programma di Maria De Filippi in TV.

Quest’anno Maria De Filippi ha dovuto salutare un po’ dei suoi volti più iconici del talent show per motivi diversi. In particolare, tra i ballerini professionisti c’è stato un vero e proprio ricambio generazionale con nuovi ingressi a sostituire i veterani che hanno lasciato Amici. Tra questi anche Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, neo genitori, che hanno deciso di allontanarsi dalle telecamere per motivi diversi. Da poco, la ballerina amatissima di Amici -che tra l’altro ha continuato a far parte del programma durante la gravidanza- ha partorito il dolce Romeo Maria.

La scelta di accostare un nome femminile a quello maschile ha destato parecchia curiosità nei suoi follower che gliene hanno chiesto conto: “Appena abbiamo scoperto che era maschietto avevamo già una lista pronta di nomi e Romeo non era tra questi, è stata un’idea di Marcello. Mi è piaciuto da morire perché la storia fra Romeo e Giulietta è la storia d’amore più conosciuta del mondo. Corona anche la relazione fra me e Marcello. In più ci piaceva l’idea che alle spalle del nome di un maschietto ci fosse un nome femminile, come se la sensibilità di una donna potesse abbracciare il nome di un maschio. Maria è un nome molto importante sotto tanti punti di vista: anche se non siamo praticanti, è quello della Vergine Maria che spesso viene accostata all’immagine dei bambini. Non ultimo per importanza, Maria è una persona che per me e Marcello è di enorme importanza e ci ha cambiato la vita”.

Giulia Pauselli tornerà ad Amici? È lei stessa a rispondere

Dopo la gravidanza, i fan affezionati ad Amici non vedono l’ora di rivedere Giulia Pauselli nuovamente in studio come professionista come gli altri anni. Tuttavia, la ballerina ha voluto essere chiara con i suoi follower: “Spero di sì, ma lo farò solo nel momento in cui mi sentirò pronta fisicamente e psicologicamente. Non significa solo con dati alla mano sulla bilancia, c’è un recupero fisico importante, c’è la stamina che va recuperata. Il corpo deve ritornare in forma in grado di poter sostenere una performance, anche per non farsi male”.

Giulia Pauselli sa bene che un ballerino ha un preciso progresso cui stare dietro, fisicamente c’è un limite da non oltrepassare, ma entro cui la professionista ritiene di essere ancora: “Il ballerino ha una vita breve e bisogna capire e accettare quando è il momento di abbandonare il palco. È giusto lasciare spazio al cambio generazionale”.