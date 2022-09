Il Paradiso delle Signore, Roberto Farnesi svela il suo futuro: pazzesco!

In queste ore è arrivata una clamorosa indiscrezione direttamente dalla bocca di Roberto Farnesi. L’attore rivela il suo futuro ne Il Paradiso delle Signore.

Tutti coloro che seguono la soap opera di Rai Uno apprezzano sicuramente il personaggio di Roberto Farnesi. In queste ore l’attore ha voluto svelare il suo futuro all’interno della seguitissima serie Rai: scopriamo quindi cosa succederà.

Tutti i telespettatori de Il Paradiso delle Signore apprezzeranno certamente il personaggio di Roberto Farnesi: il cinico Umberto Guarnieri. In queste ore l’attore ha fatto delle confessioni sul suo futuro all’interno della serie. Dopo essere stato in serie di successo, come Centovetrine e Carabinieri, si è fatto conoscere e amare per il suo talento e per la capacità di vestire i ruoli in modo versatile. Continua quindi il periodo d’oro della sua carriera, con Farnesi che è ancora apprezzato da registi e dal grande pubblico.

L’attore quindi ha deciso di raccontarsi sulle pagine di Visto. Infatti sul settimanale, Farnesi ha rivelato anche la sua speranza più grande. All’interno del magazine quindi si legge: “Mi auguro di fare altre cinquanta stagioni: credo che Il Paradiso delle Signore sia un fiore all’occhiello per Rai 1″. Roberto Farnesi ha poi continuato elogiando la produzione de Il Paradiso affermando: “Lavorare in una serie tutta italiana che racconta la storia recente, esportata in tutto il mondo, è un vero privilegio“. Inoltre nel corso della sua intervista, Roberto ci ha tenuto anche a fare un’importante smentita.

Il Paradiso delle Signore, Roberto Farnesi smentisce: “Non uscirò dalla soap opera”

Nelle ultime settimane Roberto Farnesi ha ricevuto migliaia di messaggi da parte di spettatrici preoccupate per il suo futuro all’interno de Il Paradiso delle Signore. Qualche mese fa, infatti, erano circolate delle notizie poco rassicuranti che lo volevano fuori dalla soap opera. Così Farnesi ha sfruttato l’intervista su Visto per smentire tutto affermando: “Girano indiscrezioni su una mia presunta uscita da Il Paradiso delle Signore. Assolutamente no. Guarnieri avrà un ruolo centrale in una linea accattivante e di grande rilancio“. Quindi non è arrivata solamente la smentita.

Infatti Farnesi ha rivelato che il suo personaggio avrà una delle storyline più importanti in questa nuova stagione. Sulle pagine del magazine si legge: “Il pubblico finalmente vedrà Guarnieri in love. Credo che fosse indispensabile ed efficace ai meccanismi della storia. Nelle soap c’è gente che si sposa, si lascia, torna indietro” – ha poi concluso – “Nascono nuovi amori, ne rifioriscono di vecchi, e i sentimenti sono il punto di forza di queste lunghe serialità. Adesso tocca a me“. Quindi sul suo futuro all’interno della serie non ci sono dubbi, Umberto Guarnieri rimarrà e sarà anche uno dei protagonisti.