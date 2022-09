“Mi vorrebbero fuori”, addio al protagonista di Un Posto al Sole: trema il pubblico

Un protagonista della soap opera ambientata a Napoli ‘Un Posto Al Sole’ ha rivelato la verità su alcune voci che lo vorrebbero fuori dal cast.

Un Posto al Sole potrebbe andare incontro ad una vera e propria rivoluzione. Infatti un protagonista potrebbe dire addio dopo tanti anni, stando ad alcune voci di corridoio. Stavolta a fare chiarezza ci ha pensato l’attore stesso.

Sono tantissimi i telespettatori di Un Posto al Sole che in queste settimane stanno tremando per una possibile uscita del personaggio di Raffaele dal cast. Infatti per buona estate si è vociferato del possibile addio al protagonista storico della soap opera ambientata a Napoli. Sarebbe un vero peccato, infatti, vedere uscire di scena dopo diversi anni Patrizio Rispo dalla fiction che dal lunedì al venerdì va in onda su Rai Tre.

Voci che, fino a questo momento, non erano state commentate dal diretto interessato, il quale però ha scelto di fare finalmente chiarezza. Infatti Patrizio Rispo in persona ha voluto precisare a tutti i telespettatori come stanno davvero le cose. Non solo, infatti l’attore ha anche dato alcune anticipazioni su cosa succederà nel corso delle prossime puntate. Scopriamo quindi le ultime parole di Rispo rilasciate durante un’intervista.

Un Posto al Sole, Patrizio Rispo fa chiarezza: cosa succederà a Raffaele

Nel corso di questa estate si sono susseguite voci su un possibile addio di Patrizio Rispo da Un Posto al Sole. Infatti come tutti sapranno l’attore napoletano interpreta Raffaele all’interno della soap opera. Addirittura, si era parlato di un avvicendamento a Palazzo Palladini, con l’arrivo di un nuovo portiere che avrebbe preso il posto dello storico Raffaele Giordano. Tra i nomi spuntati fuori, inoltre, si leggevano addirittura quelli di Alex Belli e Nicolas Vaporidis, entrambi molto amati dal pubblico.

Stavolta però Patrizio Rispo non ce l’ha fatta a sopportare l’ennesima domanda sul futuro di Raffaele ed hai microfoni ha confessato: “Qualcuno vuole farmi fuori da Un posto al sole, ma io non me ne andrò mai“. Quindi l’attore napoletano ha ribadito che non è assolutamente sua intenzione abbandonare la soap opera che gli ha regalato tanto successo e popolarità. Infatti proprio parlando della fiction, Rispo ha concluso: “le storie che raccontiamo mandano messaggi sociali che influenzano positivamente anche me“. Insomma i fan di Raffaele potranno dormire sonni tranquilli, visto che il personaggio continuerà ad essere il portiere di Palazzo Palladini.