Selvaggia Roma, complicanze durante la gravidanza: che spavento per l’ex gieffina

Momenti di tensione e paura per Selvaggia Roma, la influencer in dolce attesa che però sta rischiando per colpa di un pericolo di salute

Selvaggia Roma è una donna dinamica e polivalente. Ha partecipato a numerosi reality show, è ospite spesso di talk show e programmi televisivi di punta e ha fatto parlare di sé dal punto di vista del gossip. Senza dimenticare il suo lavoro attivo sui social.

In questo ultimo periodo Selvaggia Roma è presa soprattutto da una splendida novità: sta per diventare mamma del suo primo figlio. L’influencer ha da poco annunciato di essere incinta del suo compagno, il calciatore del Pomezia Luca Teti.

Un momento felice e sereno, interrotto però da un problema di salute che sta rischiando di mettere in pericolo proprio la salute del feto che porta in grembo. Non a caso Selvaggia Roma è da poco corsa in clinica per degli accertamenti fondamentali, facendo spaventare tutti i suoi follower.

Selvaggia Roma attaccata da un virus: ecco come è andato il controllo medico

Un problema non da poco per Selvaggia Roma. L’ex partecipante al Grande Fratello Vip ha fatto sapere tramite i suoi account social di essere stata contagiata da un virus. Ovvero il Citomegalovirus, un agente patogeno che può creare problemi, soprattutto in stato di gravidanza.

Si tratta di un virus, simile a quello della mononucleosi, che si trasmette sempre attraverso il contatto con cibi o liquidi contaminati. Il rischio è che le donne incinta possano veder comparire problemi al bambino durante la gravidanza.

Per questo motivo la Roma si è subito fatta visitare, costretta a effettuare un’amniocentesi per verificare lo stato del feto: “Alcuni di voi mi stanno chiedendo perché io debba fare l’amniocentesi. Devo farla per via del virus che ho preso a inizio gravidanza, il citomegalovirus. Comunque quante cose davvero non si sanno. Vi dico la verità. Ho davvero tanto paura e ansia per domani. Grazie per i messaggi, ragazzi, davvero.”

Fortunatamente Selvaggia Roma, dopo la visita delicata, ha rincuorato tutti sulle condizioni sue e del bimbo: “È andata bene. Anche se ho sentito dolore, vi dico la verità. Ero tesissima ed ho pianto mentre facevo l’inserimento dell’ago. Ero in emozione, continua paura. Poi mi hanno fatto un’ecografia per vedere il mio piccolino/a. Era stupendo/a. E anche lì fiumi di pianto”. Ora la speranza è che per Selvaggia la gravidanza continui in serenità e senza ulteriori intoppi.