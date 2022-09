Ida Platano e Roberta Di Padua si scontrano a Uomini e Donne: la De Filippi costretta a intervenire

Ida Platano e Roberta Di Padua si scontrano di nuovo a Uomini e Donne. Ecco perchè l’ex dama ciociara è tornata negli studi Mediaset e per quale motivo avrebbero ricominciato a litigare, costringendo la De Filippi ad intervenire.

Il 12 settembre si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Le indiscrezioni rivelano che Ida Platano sarà protagonista di diversi litigi. Il suo rapporto con Riccardo Guarnieri sembra ormai essere davvero troppo lacerato perchè si possa pensare che i due ricomincino di nuovo a frequentarsi, nonostante i tentativi di Maria di farli riconciliare.

Ida Platano sarebbe anche arrivata a dire che non è più interessata ad uscire con lui in maniera molto convinta, mettendo una pietra sopra quell’amore che la sta facendo soffrire ormai da troppi anni. Nel frattempo, la rivalità con Roberta Di Padua sembra essersi riaccesa all’improvviso fra le due ex rivali in amore.

Ida Platano e Roberta Di Padua, nuovo scontro in Tv

Roberta Di Padua sarebbe essere tornata negli studi di Uomini e Donne per le prime puntate del dating-show. La corteggiatrice ciociara sarebbe di nuovo negli studi Mediaset per commentare la presunta relazione fra lei e Davide Donadei. Ci sarà anche Chiara Rabbi, la cui gelosia per Roberta avrebbe portato alla rottura con il cuoco pugliese.

Roberta Di Padua, quindi, non faceva parte dei corteggiatori del trono over di questa stagione. In maniera del tutto inaspettata, però, è arrivata la richiesta di Alessandro Vicinanza di potersi frequentare con lei all’interno di Uomini e Donne. Il blogger Federico Pugnaloni rivela che la loro frequentazione si sarebbe però interrotta quasi subito.

Maria De Filippi costretta di nuovo ad intervenire: cosa succede

Il riavvicinamento fra Alessandro e Roberta avrebbe risvegliato la vecchia rivalità con Ida. Secondo quanto rivelano le indiscrezioni sulle ultime registrazioni, ci sarebbe stata una brutta litigata fra la Platano e la Di Padua. Sembrerebbe che nel corso di una discussione fra Alessandro e Roberta, la parrucchiera bresciana abbia fatto qualche commento sgradito.

Tanto sarebbe bastato per dare luogo ad un duro confronto. Anche in questo caso, si è reso necessario l’intervento di Maria De Filippi nella veste di pacere. La conduttrice avrebbe cercato di ricordare alle due protagoniste di Uomini e Donne quanto siano simili. Entrambe hanno avuto un figlio da una relazione chiusa ed erano interessate a Riccardo.