Crisi energetica: il discorso di Ursula von der Leyen a Stasburgo

Guerra in Ucraina, crisi del gas, inflazione, rischio recessione: questi alcuni dei temi che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen affronterà oggi, mercoledì 14 settembre, durante il suo discorso annuale sullo Stato dell’Unione.

Il discorso è cominciato da pochi minuti: la presidente dell’esecutivo europeo si rivolgerà all’europarlamento anche per illustrare un ampio pacchetto di nuove iniziative in cantiere per affrontare la crisi energetica e portare l’Europa verso la transizione energetica.

Presente anche la moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Olena Zelenska.