Ultim’ora Antonella Clerici: il risveglio è amaro, qualcosa non ha funzionato. La notizia è arrivata proprio adesso e ci ha colto di sorpresa

Metà settembre, ripresa delle scuole ma anche di molti dei programmi più amati in tv. Compreso il ritorno di Antonella Clerici che dopo un’estate moto intensa e dopo aver smentito che sposerà il suo storico fidanzato Vittorio Garrone, ha ripresa i suoi spazi.

La prima puntata di E’ sempre mezzogiorno è servita per riprendere il filo con ul pubblico interrotto tre mesi fa. Solita ambientazione nel bosco che tanto ama, molti chef a farle compagnia e momento divertenti. Come quando Antonellina ha cominciato ad imburrare una serie di stampini di muffin che in realtà lo chef Potenzano aveva già imburrato.

Ora però è un sorriso a metà, perché sono arrivati i dati ufficiali degli ascolti tv. Il programma della Clerici è stato visto da 1.476.000 spettatori con il 15.71% di share ma è stato battuto dal ritorno di Forum su Canale 5. Barbara Palombelli infatti ha messo insieme 1.367.000 telespettatori con il 20.19%.

Nel Daytime Mattina su Rai1 Uno Mattina ha totalizzato 739.000 telespettatori con il 18.08%. La prima parte di Storie Italiane ha convinto 778.000 spettatori con il 20.85% e la seconda 771.000 spettatori con il 16.55%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha messo insieme 857.000 spettatori con il 20.08%, nella prima parte, e 787.000 spettatori con il 21.07% nella seconda

Ultim’ora Antonella Clerici: la Rai fa festa, ha vinto quasi ovunque

In generale è stata comunque un’ottima giornata per la Rai. In prima serata su Rai 1 la replica della puntata di Ulisse – Il Piacere della Scoperta dedicato alla Regina Elisabetta II ha coinvolto 2.932.000 spettatori pari al 18.89%. Su Canale 5 invece la prima tv del film Midway 1.462.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai 2 il debutto di Nudi per la Vita con Mara Maionchi è piaciuta a 1.362.000 spettatori pari al 7.93% di share e su Italia 1 Cinquanta Sfumature di Grigio a 1.103.000 spettatori (6.79%).

Nell’Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno mette insieme 3.549.000 spettatori con il 18.59%. e su Canale 5 Paperissima Sprint una media di 2.975.000 spettatori con uno share del 15.69%. Su Rai 3 Un Posto al Sole ha interessato 1.529.000 spettatori (7.92%) e su La7 Otto e Mezzo 1.505.000 spettatori (7.85%). Su Tv8 la prima di Nicola Savino alla conduzione di 100% Italia è stata vista da 518.000 spettatori con il 2.7%.

Infine nel Preserale su Rai 1 Reazione a Catena ha totalizzato 3.847.000 spettatori (27.88%) e su Caduta Libera è stata vista da 2.416.000 spettatori (18.18%). Su Rete 4 Tempesta d’amore ha totalizzato 769.000 individui all’ascolto (4.33%). E su La7 il debutto di Caterina Balivo con Lingo? Ha raccolto 138.000 spettatori (share dell’1.11%).