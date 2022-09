“L’ho scoperto grazie ad un sogno”: la lotta contro il tumore del giudice di Italia’s Got Talent

Sembra davvero surreale il racconto del giudice di Italia’s Got Talent, che ha scoperto grazie ad un sogno di avere un tumore. Ecco cosa ha raccontato riguardo a questa sua battaglia e perchè ha dato slancio per il nuovo programma.

Tutto è iniziato nel modo più inconsueto che si possa immaginare. Il giudice di Italia’s Got Talent sognò di trovarsi all’interno di un enorme salone. All’improvviso arrivò un signore, che si avvicinò incutendo forse anche un po’ di timore. Chiese l’età al giudice, ma questo gli rispose in maniera errata. Quello che successe dopo è ancora più strano.

Il signore sommò l’età dichiarata dal giudice di Italia’s Got Talent, 36 anni, ad altri 33 anni. La somma è 69 anni, che comunque non è l’età anagrafica di Mara Maionchi. La produttrice discografica ed amatissimo personaggio della TV è nata il 22 aprile 1941 a Bologna, e quindi ha 81 anni. Che significato aveva quel sogno?

Il giudice di Italia’s Got Talent scopre di avere un tumore

Mara Maionchi rimase abbastanza turbata dal quando sentiva di aver vissuto durante la notte. Si trovò per caso a controllare un referto medico, e lì vide che il medico per errore aveva scritto che la sua età era proprio 69 anni. La coincidenza fu davvero incredibile: il giorno dopo, quando andò a fare una visita di controllo, le trovarono il cancro al seno.

Mara Maionchi si sente comunque abbastanza fortunata. Quando la operarono, trovarono i linfonodi sani e nessuna metastasi. Anche in questa situazione così difficile, il giudice di Italia’s Got Talent non perse la sua proverbiale ironia: prima dell’operazione per rimuovere il tumore, infatti, chiese al medico di impiantarle una sesta taglia di seno.

“Fedez ha fatto bene”: cosa ne pensa Mara Maionchi degli audio

Mara Maionchi conosce bene la paura ed il dolore che si prova quando si scopre di avere una malattia grave. Anche per questo sostiene l’iniziativa di Fedez, che ha raccontato come ha vissuto il suo tumore al pancreas, pubblicando anche gli audio dei colloqui con gli psicologi. Secondo il giudice di Italia’s Got Talent, ha aiutato chi oggi è malato.

La Maionchi ha raccontato a Il Fatto Quotidiano di essere molto orgogliosa di poter presentare Nudi per la Vita insieme a Marcello Sacchetta. Nel corso di quattro puntate, che andranno in onda il 12, 13 19 e 20 settembre su Rai 2, si mostreranno proprio i corpi delle persone che, come lei, hanno lottato come dei leoni contro la loro malattia.

Nudi per la vita: tutti i nomi dei vip che si spoglieranno in televisione

Mara Maionchi presenterà Nudi per la vita insieme a Marcello Sacchetta. Ecco tutti i nomi dei vip nel cast: Corinne Clery, Alessandra Mussolini, Brenda Lodigiani, Elisabetta Gregoraci, Maddalena Corvaglia, Valeria Graci e Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Gianluca Gazzoli, Gilles Rocca e Antonio Catalani.

Qui sotto la foto di presentazione del programma: