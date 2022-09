Bollette luce e gas, in arrivo mazzata senza precedenti per gli italiani: che cifre. Dopo la parentesi estiva spazio ad altri rincari

Nel 2023 vivremo una nuova fase di rincari che sforerà le altissime cifre già raggiunte quest’anno. Proprio per questo bisogna correre ai ripari e pensare a come poter risparmiare con qualche utile consiglio.

Purtroppo dopo questa parentesi estiva bisogna tornare a fare i conti con le spese di tutti i giorni. Il problema è che le suddette sono in continuo aumento e non conosceranno sosta nemmeno in questi mesi che ci traghetteranno verso il 2023. La situazione geopolitica internazionale non accenna a migliorare, e i prezzi dei mercati sull’energia è in continuo rimbalzo positivo. Alcune stime uscite in queste ore sui portali specializzati parlano di un incremento monstre in vista del prossimo anno. Senza un giusto sostegno statale sul prezzo delle bollette una famiglia media potrebbe ritrovarsi a pagare qualcosa come 5.266 euro come picco massimo. Anche andando incontro a tutte le misure necessarie per il risparmio rimarrebbe impossibile, secondo Assoutenti, stare al di sotto dei 1.889 euro a nucleo. Il presidente dell’associazione, Furio Truzzi, spiega: “In attesa di conoscere le variazioni delle tariffe per l’ultimo trimestre del 2022, per l’anno in corso una famiglia si ritrova a pagare in media 2.558 euro per luce e gas. Con il prezzo del gas che ha sfiorato i 300 euro al megawattora sulla piattaforma Ttf di Amsterdam e l’escalation dell’energia, le bollette sono destinate ad aumentare ancora, e ai livelli attuali dei prezzi la stessa famiglia arriverà a pagare nel 2023 un totale di 5.266 euro: 3.052 euro per il gas, 2.214 euro la luce”.

Bollette luce e gas, prezzi spaziali previsti per il 2023: la guida utile per il risparmio fai da te

Quindi anche volendo attuare un auto-risparmio energetico, non sarebbe possibile, secondo le stime, tagliare più di 820 euro a famiglia su base annua. Chi può coprire quindi il disavanzo con quanto speso attualmente? Lo Stato sarà in grado di dare una mano concreta? Tutti interrogativi che restano pesantemente nell’aere ma che dovranno avere a breve giro una risposta.

Mentre si cerca di capire quale sarà la strada, sempre Assoutenti ha proposto una guida molto utile per andare incontro al risparmio. Tutti semplici consigli pratici per tagliare i costi in modo significativo alla fine del mese. Andiamo a vederli nello specifico.

Risparmio sull’energia elettrica

Cambiare tutte le lampadine presenti in casa con lampadine Led a risparmio energetico: -32 kwh all’anno

Optare per elettrodomestici ad alto risparmio energetico (classe A+++): -150 kwh all’anno

Gestire in modo intelligente gli elettrodomestici (funzionamento a pieno carico, accensione nelle ore serali a tariffa ridotta, utilizzo delle funzioni “eco” e simili, ecc.): -56 kwh all’anno

Schermature finestre e migliore isolamento termico: -30 kwh all’anno

Spegnere ogni giorno gli apparecchi in standby e le luci nelle stanze non utilizzate: -130 kwh all’anno

In questo modo si arriva ad un risparmio totale di 398 kwh ora annui, con un impatto da -163 euro a famiglia (nei 12 mesi).

Risparmio sulla bolletta del gas

Riduzione riscaldamenti per 1 grado: -128 mc all’anno

Tagliare il riscaldamento per 1 ora al giorno: -43 mc all’anno

Ridurre i riscaldamenti per 15 giorni all’anno (posticipo data accensione, anticipo data spegnimento): -38 mc all’anno

Adottare le valvole termostatiche: -180 mc all’anno

Optare per la doccia al posto del bagno, e per una durata massima di 5 minuti: -25 mc all’anno

In questo caso il risparmio totale è di -414 mc di gas annui, che si traduce in un -656 euro a famiglia (nell’arco dei 12 mesi).