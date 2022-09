“Mi vedo già sul trono”, appello a Maria De Filippi: è un’ex naufraga a chiederglielo!

Un appello chiaro e tondo alla padrona di casa di Uomini e Donne che non può far altro che accoglierlo: l’ex naufraga parla chiaro

“Sono single da anni”, così l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha voluto candidarsi per un trono al dating show di Maria De Filippi. La padrona di casa accoglierà la proposta? Sarebbe curioso vederla su Canale 5.

Non sarebbe la prima volta che tra reality e dating show si scambiano personaggi, adesso una delle ex naufraghe fa una vera e propria candidatura al trono di Uomini e Donne che, chissà, non venga colta. In particolare, alla trasmissione radiofonica di Giada Micheli, Non succederà più, Carmen Di Pietro ha parlato della sua situazione sentimentale ed ha ammesso: “Mi vedo già sul trono. Sono single da tantissimi anni ormai”.

Soltanto in un secondo momento, parlando proprio di Uomini e Donne, ha fatto un vero e proprio appello a Maria De Filippi: “Cara sono tantissimi anni che sono single. Come faccio a trovare un uomo se questi hanno preso l’abitudine di scriverti su Internet?”. Evidentemente a Carmen Di Pietro, le tecniche d’approccio moderne non fanno impazzire e preferirebbe conoscere il suo prossimo amore tra il parterre del dating show di Maria De Filippi.

Carmen di Pietro e suo figlio Alessandro: l’ex naufraga fa chiarezza

Carmen Di Pietro è stata protagonista della passata edizione dell’Isola dei Famosi insieme a suo figlio Alessandro e la coppia ha fatto scaturire qualche polemica di troppo per la troppa apprensione della naufraga nei confronti del figlio. Una gelosia quasi ossessiva, a dire di molti, su cui la showgirl ha voluto precisare: “Qualora mi dovesse dire che ha un occhio particolare per qualcuna direi no. Mettiamo che si fidanza e trova una ragazza che fa il lavaggio del cervello, inizia a dire che è gelosa o altro, vorrei che lui sia libero, si deve divertire. Può essere pure che ha la fidanzata fuori casa e non me lo dice”.

Per ultimo, Carmen è stata anche interrogata su tutta la questione che vede protagonisti Totti e Ilary Blasi, ma lei è stata molto dura: “Siccome è la vita privata come tale non mi esprimo. Io voglio bene a lei, la stimo molto. Il tradimento? Dopo tanti anni la passione si affievolisce, alcune volte sparisce proprio. Io non perdonerei mai”.