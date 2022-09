Il Paradiso delle Signore 7, sta per succedere quello che tutti temevano: lasciano per sempre la fiction?

Una grande preoccupazione dei fan de Il Paradiso delle Signore 7 sta per diventare realtà. Infatti ci potrebbero essere degli addii definitivi.

Manca sempre meno al ritorno in onda de Il Paradiso delle Signore, che tornerà con la settima stagione sempre su Rai Uno. Infatti ci potrebbero essere degli addii definitivi per la serie in onda sulla Rai: tutte le anticipazioni.

Lunedì 12 settembre è la data da segnare per il ritorno in onda de Il Paradiso delle Signore. I fan della soap opera attendono con grande fermento questo ritorno in televisione per scoprire gli ultimi intrighi nel Grande Magazzino milanese. Ma due grandi addii potrebbero colpire la serie televisiva. Stiamo quindi parlando di Vittorio Conti e Agnese Amato che si preparano a lasciare la serie, mischiando nuovamente le carte in tavola. Il pubblico quindi assisterà a diversi colpi di scena.

La contessa Adelaide di Sant’Erasmo ha riscattato le quote di Umberto Guarnieri, estromettendolo dal Grande Magazzino milanese per punirlo. Di conseguenza la storia con Flora Gentile Ravasi deve finire o ci saranno amare conseguenze. L’ingresso della Contessa installerà un clima di terrore, difficile da sopportare per le addette ai lavori, che perdono l’entusiasmo di recarsi ogni giorno al Paradiso. Prima del ritorno di Maria Puglisi, vengono assunte due nuove commesse, Elvira e Clara.

Agnese Amato, bersaglio della capricciosa contessa, deciderà di compiere un gesto forte per opporsi a lei ovvero consegnare le proprie dimissioni. Mentre invece Vittorio Conti si troverà bloccato all’aeroporto di New York dove farà una conoscenza inaspettata quanto lieta. Scopriamo quindi se c’è l’addio di Vittorio al Grande Magazzino milanese.

Il Paradiso delle Signore 7, addio a Vittorio Conti? Cosa succede

Quindi nel corso delle puntate della nuvoa stagione, Vittorio Conti si trova a dover placare le proteste delle dipendenti de Il Paradiso, stanche dei continui maltrattamenti della contessa Adelaide di Sant’Erasmo. In compagnia di Marco, Vittorio cercherà di redimire i contenziosi e pregherà Agnese di tornare nel Grande magazzino. Inoltre come anticipato in precedenza Vittorio supererà il matrimonio fallito con Marta Guarnieri e si innamorerà di nuovo, complice un incidente che lo tiene bloccato all’aeroporto di New York. Vittorio quindi potrebbe dire addio prima della fine della settima stagione.

Infatti è certo che Tersigni sarà nel cast della fiction Cuori 2, in onda nel 2023, e dovrà dunque prendere parte alle riprese che inizieranno a partire da settembre. Stando le prime ipotesi Vittorio potrebbe uscire con qualche stratagemma dal cast de Il Paradiso delle Signore qualche puntata prima dell’epilogo finale, magari proprio all’inseguimento del suo nuovo grande amore. Appuntamento quindi a lunedì con la nuova stagione del Salone milanese.