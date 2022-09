Al Bano-Romina, svelato un segreto che nessuno conosceva: che imbarazzo

Una rivelazione imbarazzante su Al Bano e Romina Power ha creato un po’ di gelo in studio: è successo tutto in diretta

In diretta Natasha Stefanenko ha rivelato un aneddoto della sua adolescenza che riguarda la coppia di cantanti che, però, alla figlia dei due non avrebbe fatto particolarmente impazzire: cos’è successo.

Al Bano e Romina Power hanno rappresentato una grande storia d’amore ed uno spettacolare duo artistico in giro per il mondo. La loro prodezza non si è mai soffermata soltanto in Italia, i due sono usciti oltre confine ed hanno allietato anche il pubblico di altri Paesi, fino ad arrivare a casa di una giovane Natasha Stefanenko che ne ha raccontato un aneddoto particolare.

Da adolescente, Natasha trovava di essere molto brutta “per la società”: “Ero alta, magra, insicura”. L’attrice era, per altro, terrorizzata nel non trovare un amore, col tempo, ovviamante Natasha ne ha trovato uno ed è sposata con l’ex modello e imprenditore marchigiano Luca Sabbioni con cui ha avuto anche una figlia, Sasha, con cui ha partecipato a Pechino Express.

Natasha Stefanenko, l’aneddoto su Al Bano e Romina: gelo in studio

Dopo una serie di foto ricordo, Natasha Stefanenko ha condiviso con lo studio -tra cui era presente Romina Carrisi Power– un aneddoto che riguarda proprio i genitori ed in particolare la canzone iconica Felicità portata per la prima volta a Sanremo: “Mia mamma -siccome ero considerata brutta, gesticolavo all’italiana- era preoccupata per la mia altezza, perché magari non trovato un uomo e lei mi disse: ‘Guarda, anche Al Bano è più basso di Romina’”.

Un aneddoto che ha scatenato l’ilarità in studio, compresa quella di Romina Carrisi che, tuttavia, sembra non aver gradito appieno l’aneddoto. Lo scambio di battute, dopo aver visto il video di Al Bano e Romina che cantavano a Sanremo, non è stato freddo, anzi. Tutti in studio hanno cantato con grande felicità. Natasha ha parlato della coppia come dei miti assoluti, molto apprezzati anche dalla sua famiglia, nonostante geograficamente lontani. In più, l’attrice ha svelato che la figura di Romina l’ha invogliata a vedere l’Italia come un’ottima opportunità per lei.