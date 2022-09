Uomini e Donne, splendide notizie per Isabella Ricci: i fan al settimo cielo

Ecco che fine ha fatto Isabella Ricci, la dama di Uomini e Donne che ha fatto molto parlare di sé, anche se è sparita dalle scene da tempo

Tra i tanti personaggi di Uomini e Donne, in particolare partecipanti al Trono Over, ha sempre fatto molto parlare di sé Isabella Ricci. Una donna con un fascino e charme indubbio, anche se le polemiche nei suoi confronti non sono mancate.

La Ricci è una donna di 62 anni, originaria di Roma ma residente da tempo a Ravenna, che ha scelto di intraprendere la strada di Uomini e Donne per trovare un nuovo amore. Nonostante i suoi modi assolutamente garbati, si è però fatta anche dei nemici.

Isabella Ricci infatti è divenuta per mesi l’antagonista di Gemma Galgani, altra storica dama del Trono Over. Diverse le discussioni tra le due donne mature, alle quali ha partecipato anche l’onnipresente cavaliere Armando Incarnato.

Isabella Ricci fa felici i suoi fan: parole dolcissime per il suo nuovo amore

Ma che fine ha fatto Isabella Ricci? Diversi fan della donna, che sono rimasti rapiti dalle sue qualità caratteriali, sperano sempre che la ex dama possa far parlare di sé o tornare a farsi vedere sulle scene, magari sempre nel salotto di Maria De Filippi.

Giungono notizie molto positive per la Ricci. In primis è arrivato un forte attestato di stima da parte di Tina Cipollari nei suoi confronti: “Sei stata molto criticata qua dentro, presa di mira da Gemma, Armando, è proprio una tua rivincita dopo tante cose brutte che si sono dette su di te, ho sempre creduto in te. Ti ho sempre sostenuta, a pelle ti ho sentita una persona sincera, sono contenta perché il mio istinto non sbaglia mai”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Ricci (@isabellaaricci.real)

Inoltre l’amore con Fabio Mantovani, cavaliere incontrato proprio a Uomini e Donne, va a gonfie vele. I fan sono letteralmente impazziti per la dolce frase pubblicata su Instagram da Isabella Ricci e dedicata al neo marito: “Un giorno arriva una persona, ti conosce, ti ama … E non va più via”.

Polemiche e litigi televisivi ormai sono lontani anni luce: Isabella si gode il suo Fabio ed una storia d’amore vera e romantica.