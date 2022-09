“Terremoto in Italia”, l’annuncio in diretta di Maria Soave e Massimiliano Ossini: cresce la paura

Questa mattina Massimiliano Ossini e Maria Soave hanno aperto una nuova puntata di Unomattina Estate con uno spaventoso annuncio

La coppia di conduttori prosegue con la sua versione estiva del seguitissimo programma Unomattina toccando temi di estrema attualità. In apertura della puntata di oggi, martedì 6 settembre, è stato fatto un gran dibattito circa una situazione che sta affliggendo l’Italia intera.

Sempre molto attenti ai temi d’attualità, Massimiliano Ossini e Maria Soave hanno aperto la puntata di oggi di Unomattina Estate con qualcosa che riguarda la quotidianità di ogni italiano e che sta mettendo in ginocchio famiglie intere. È il conduttore -dopo i soliti convenevoli e qualche battuta tra i due- a prendere la situazione in mano e parlare del primo tema della puntata: “È un problema che ci affligge adesso ma anche nel prossimo futuro. Purtroppo è un vero e proprio terremoto per l’Italia ma anche per il resto dell’Europa. È diventato l’incubo di questo periodo il caro energia”.

Maria Soave ha poi preso a balzo l’assist del collega per aggiungere: “Come sapete, è iniziato poco prima dell’invasione russa in Ucraina e sta mettendo davvero in grande difficoltà le famiglie e le imprese. Ieri sono crollate tutte le borse. Il prezzo del gas è arrivato alle stelle e c’è la minaccia di Mosca di interrompere tutte le forniture. È un vero braccio di ferro, un terremoto”.

“Provvedimenti dall’UE”, Massimiliano Ossini e Maria Soave aprono con un tema scottante

“Quattro milioni di famiglie rischiano la povertà energetica”, così la grafica in primo piano che la coppia di conduttori ci tiene a mostrare per combattere una propria battaglia contro il caro energia e per provare ad aggiungere la loro voce ad un coro unico di proteste. Maria Soave e Massimiliano Ossini hanno fatto notare che non è un problema che riguarda soltanto l’Italia, ma l’Europa intera: “Anche l’UE prenderà delle decisioni importanti”.

Questa mattina dunque, la coppia di conduttori ha aperto la puntata con una tematica di estrema importanza. A partire dalla settimana prossima, tuttavia, i due si separeranno con il conduttore partenopeo che proseguirà da solo per tutto l’inverno.