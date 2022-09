Dramma per l’ex protagonista di Amici: “Ho combattuto due tumori”

Il personaggio noto anche per i suoi trascorsi ad Amici di Maria De Filippi, ha svelato questo suo serio e grave problema di salute

A volte quando si seguono dei personaggi e degli idoli televisivi, non si pensa che anche loro possano avere problemi seri nella vita privata, visto che tendono ad apparire sempre in forma nelle performance pubbliche.

Quando fuoriescono determinati problemi, anche passati, c’è sempre un colpo di scena. Come nell’ultima dichiarazione di una delle donne più apprezzate per professionalità e simpatia in TV.

Stiamo parlando di Mara Maionchi, storica discografica e talent-scout musicale, che da anni è un volto televisivo amatissimo per le sue partecipazioni ad Amici come professoressa tra il 2011 ed il 2013, ma anche come giudice di X-Factor in diverse edizioni.

Mara Maionchi si racconta: “Ho avuto due tumori, pensavo di essere perduta”

Intervistata da Di Piu TV, Mara Maionchi ha raccontato una parte di sé molto intima e anche parecchio sofferta. Per l’appunto la malattia che l’ha colpita diversi anni fa e che in pochi conoscevano.

La nota conduttrice ed opinionista televisiva senza mezzi termini ha ammesso di aver avuto non uno, ma ben due tumori contemporaneamente. Uno shock incredibile al quale la Maionchi ha però reagito alla grande: “Di quei giorni ricordo la paura. Una paura del diavolo, una di quelle che ti si annida nel cervello e non ti lascia mai veramente. Pensavo di essere perduta ormai”.

Un tumore al seno, sia su quello destro che quello sinistro. Mara Maionchi però ha agito con prontezza, riuscendo a prenderli in tempo: “I medici mi dissero che sarebbero bastati sei mesi di ritardo nella visita per compromettere tutto. Invece, per fortuna, i tumori erano ancora nella fase iniziale, li abbiamo presi in tempo. Pensi che il giorno dell’intervento sono andata all’ospedale da sola, in Taxi: non volevo avere vicino nessuno. Al risveglio, però, ho trovato attorno a letto tutta la mia famiglia., mio marito Alberto e le nostre due figlie, Giulia e Camilla”.

Oggi Mara ha superato tutto, è in grande forma e si concentra su nuovi progetti lavorativi. Come Nudi per la vita, programma di Rai Due condotto proprio dalla nota discografica, che porterà 12 personaggi televisivi a spogliarsi (quasi) completamente per delle coreografie musicali.