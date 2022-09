Liz Truss è la nuova leader Tory: da domani sarà premier del Regno Unito

Ministra degli Esteri in carica, 47 anni, è la terza donna prima ministra nella storia del Regno Unito.

Liz Truss, ministra degli Esteri in carica, è la nuova leader del Partito conservatore britannico, forza di maggioranza alla Camera dei Comuni. 47 anni, domani diventerà premier, succedendo al dimissionario Boris Johnson, che ha dovuto farsi parte dopo gli scandali dei festini durante l’emergenza Covid.

Truss ha sconfitto l’ex cancelliere Rishi Sunak nel ballottaggio deciso dal voto postale degli iscritti, ottenendo nelle ultime settimane 81.326 voti su 172mila militanti Tory, contro i 60.399 andati a Suniak. Lo spoglio è stato reso noto dopo le 12.30 locali.

“Attueremo il programma”, ha dichiarato tre volte la neopremier, aggiungendo: “Ho vinto da conservatrice e mi comporterò come tale”.

Liz Truss è la terza donna premier del Regno Unito

Liz Truss è la terza donna prima ministra nella storia del Regno Unito. L’annuncio è stato dato da Grisham Brady, presidente del Comitato 1922, organismo interno al gruppo parlamentare conservatore, che ha il ruolo di gestire la procedura elettorale per la leadership del partito. Il passaggio di consegne scatterà domani, quando Boris Johnson si recherà dalla regina Elisabetta per dimettersi anticipatamente dalla carica di premier, dopo circa un triennio.

A seguire, la sovrana riceverà anche Liz Truss, quindicesima prima ministra dei suoi 70 anni di regno, per invitarla a dare vita al suo nuovo governo. Sempre domani la premier Uk inizierà a formare la sua compagine, a partire dai ministri più importanti. Si recherà poi in Parlamento, per il Question Time del mercoledì alla Camera dei Comuni.