Giorgia Soleri sfila sul red carpet e infiamma gli animi: “Non merita di essere lì”. Cos’è successo

Ancora una volta Giorgia Soleri finisce nell’occhio del ciclone per dichiarazioni fatte tempo fa che sono finite sui social

In questi giorni si sta tenendo la 79° edizione del Festival del cinema di Venezia con numerosissimi ospiti, alcuni più apprezzati di altri. Non appena la fidanzata di Damiano David è apparsa sul red carpet si sono susseguite numerose polemiche.

Qual è il bello ed il brutto dei social? Tutto ciò che pubblichi resta lì sotto gli occhi di tutti e non può essere definitivamente rimosso. Dopo aver preso parte al red carpet della 79° edizione del Festival del cinema di Venezia, alcuni attentissimi utenti hanno fatto notare una risposta che, non troppo tempo fa, Giorgia Soleri condivise su Instagram con i suoi follower. Un utente, infatti, le chiese: “Ti piace il cinema? Non ne parli spesso” e la risposta della Soleri spiazzò tutti: “Il cinema? No, non mi piace per niente. Purtroppo è un linguaggio che mi annoia e credo di esser davvero l’unica persona che abbia mai conosciuto a disperarsi quando qualcuno dice ‘guardiamo un film?'”.

Immediatamente questo vecchio screen ha fatto il giro del web e la furia ha invaso Twitter con commenti del tipo: “Ma se il cinema non ti interessa perché hai sfilato sul red carpet del Festival di Venezia?” oppure “Il mondo delle influencer sta mandando tutto in rovina, lei ad esempio ha tolto il posto a chi davvero merita di essere lì”.

Giorgia Soleri al Festival del Cinema di Venezia, cosa ci faceva lì?

In molti si sono chiesti della presenza di Giulia Soleri al Festival del Cinema di Venezia ed il suo nome è finito in men che non si dica in tendenza su Twitter. La spiegazione è molto semplice ed arriva da una vecchia storia su Instagram di un’altra influencer, Cecilia Rodriguez, che tempo fa prese parte al Festival di Cannes: “Non c’è una regola che dice che se non sei un’attrice non puoi partecipare, ma i brand scelgono un personaggio per farsi rappresentare”.

Ecco, dunque, la motivazione per cui la fidanzata di Damiano David si è trovata a sfilare sul red carpet: è stata scelta da un brand, uno di quelli da lei menzionati nel post di Instagram, per essere rappresentati durante il seguitissimo evento.