Anticipazioni Un Posto al Sole, Niko non si arrende: nuova battaglia a Palazzo Palladini

La morte di Susanna ha sconvolto Palazzo Palladini che presto vivrà una nuova battaglia: tutte le anticipazioni di Un Posto al Sole

Niente sarà più come prima a Palazzo Palladini dopo l’uscita di scena di Susanna che ha sconvolto tutti. Niko, da vedovo, sarà tutta un’altra persona e comincerà una sua personalissima battaglia.

L’uscita di scena di Susanna ha creato grossi dissapori tra i telespettatori della soap opera partenopea, ma a risollevare gli animi c’è lo stato di salute di Viola che sembra essere ottimale e la cattura di Valsano grazie a Franco Boschi. Sono stati giorni particolarmente concitati quelli dal rientro delle vacanze per gli abitanti di Palazzo Palladini che hanno vissuto da subito un funerale che inevitabilmente ha segnato gli animi.

In tutto ciò, Silvia che era all’oscuro di tutto è appena rientrata dalle vacanze ed a raccontarle quanto accaduto ci ha pensato Diego che ha avuto un ruolo fondamentale nella famiglia Giordano. Nelle prossime settimane, però, il clima si alleggerirà nonostante ci sarà Niko in vena di battaglia.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Rossella conosce una nuova ragazza: è subito scontro

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì dalle 20,50, ci sarà la famiglia Giordano che è in ospedale in attesa di capire quando sarà possibile dimettere Viola. Nel frattempo, Niko sta vivendo il suo grande dolore e diventa particolarmente protettivo nei confronti di Jimmy per evitargli altre sofferenze e così diventa ancor più ostile nei confronti di Micaela. L’avvocato Poggi ha intenzione di intraprendere una vera e propria battaglia nei confronti di suo figlio, ma le sorelle Cirillo faranno di tutto per contrastarlo. Inaspettatamente, anche Alberto Palladini prova a far ragionare Niko prima che possa fare scelte avventate.

Anche Speranza sta combattendo la sua personalissima battaglia: ha tutte le intenzioni di scoprire cos’è che sta avvelenando le bufale del suo caseificio, scoperchiano un altro tema importante che affligge la quotidianità partenopea. Colpo di scena per Rossella che conoscerà Fabiana, una giovane amica di suo padre che, però, non le piacerà affatto.