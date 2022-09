Amazon Prime Video gratis, ora si può! Il metodo per attivarlo

Possibilità molto interessante per gli spettatori e gli amanti delle serie TV: Prime Video si potrà gustare senza spendere un euro

Dalla pandemia in poi, ovvero da quando tutti noi siamo stati costretti a restare chiusi in casa per diversi mesi, è esplosa la mania e l’utilizzo dei canali TV in streaming dove guardare contenuti di ogni tipo.

Uno dei più ricchi a livello di contenuti ed offerte è sicuramente Amazon Prime Video. Ovvero il servizio televisivo della piattaforma Amazon che consente di vedere on-demand film, serie TV, reality e tanti programmi esclusivi.

Dallo scorso anno Prime Video ha inserito anche una partita in esclusiva di Champions League a settimana, così da rendere ancora più ampia ed accattivante l’offerta. Il problema è però il rincaro dei prezzi: anche l’emittente in questione aumenterà da settembre le tariffe di abbonamento.

Ma c’è una soluzione da non sottovalutare. Ovvero la possibilità di gustarsi Prime Video ed i suoi contenuti gratis, senza versare un euro. Un’opzione temporanea che però potrebbe far felici moltissimi spettatori.

La promozione di Prime Video: il primo mese di abbonamento è gratuito

Prime Video in pratica ha mantenuto la regola che altre emittenti on-line, come Netflix o Disney+, hanno cancellato già da tempo. Vale a dire la possibilità di avere gratis il primo mese di abbonamento.

Un’idea rilanciata dal canale di Amazon per catturare l’attenzione del pubblico italiano e internazionale. In pratica viene data la possibilità di seguire film, fiction o partite di calcio in maniera totalmente gratuita per i primi 30 giorni. Successivamente sta all’utente decidere se disdire o abbonarsi definitivamente.

Dopo il mese gratuito scatterà infatti il pagamento, con 4,99 euro di tariffa al mese. In alternativa sarà possibile anche la sottoscrizione annuale al prezzo di 49 euro. Prime Video è fruibile anche come accessorio di Vodafone: al costo di soli 5 euro al mese, oltre alle altre esclusive di Vodafone TV, gli utenti del provider telefonico si assicurano tutti i contenuti di Amazon Prime Video per almeno dodici mesi. Mantenendo sempre la proposta del primo mese totalmente gratis.