Mondo della musica in ansia: il noto cantante operato d’urgenza

Il noto cantante, apprezzatissimo dagli amanti del reggaeton, è stato operato immediatamente dopo gli ultimi problemi fisici

In estate moltissimi fruitori di musica si approcciano ad un genere che, proprio nei mesi vacanzieri, sembra andare per la maggiore. Ci riferiamo al reggaeton, un mix musicale che trae ispirazione dal sound latino-americano e dal rap portoricano.

Proprio i fan del reggaeton hanno ricevuto una notizia preoccupante, che li sta tenendo in ansia. Infatti, uno dei maggiori esponenti di questa corrente musicale, ha subito nei giorni scorsi un intervento d’urgenza in ospedale.

La vittima di questa operazione improvvisa è il cantante Maluma. Un volto decisamente noto ed apprezzato della musica latina, soprattutto per alcune hit estive in lingua spagnola.

Maluma è un artista colombiano classe 1994, che si è fatto conoscere con alcuni talent show da giovanissimo, prima di produrre i primi dischi ed LP di successo. Oggi però è alle prese con delicate questioni di salute.

Maluma, principe del reggaeton, in ospedale: il messaggio ai suoi fan

Maluma è dovuto tornare velocemente nella sua Colombia interrompendo il tour estivo, che in questi giorni stava attraversando il Messico. Colpa di un dolore lancinante al ginocchio che gli impediva di esibirsi.

Il cantante di Hawai è stato subito operato, per risolvere il problema alla cartilagine del ginocchio infortunato. Fortunatamente niente di grave e di esageratamente noioso per Maluma, come testimoniato da lui stesso in ospedale: “Ho subito un altro piccolo intervento al ginocchio. Niente di grave, grazie alle vostre preghiere ed ai medici tutto andrà per il meglio. Vi amo!”

In passato Maluma era stato già operato allo stesso ginocchio, precisamente nel 2019, dopo un brutto strappo al tendine. Una delle viti che gli erano state impiantante con il primo intervento di tre anni fa si è però staccata, causando dolore ed impossibilità di muoversi con naturalezza. “Un’altra striscia per la tigre. Adesso tanto riposo e tornerò più forte di prima”, ha affermato Maluma, non proprio fortunato dunque il colombiano per quanto riguarda le articolazioni.

Ora però l’amico di Shakira e Jennifer Lopez è pronto a ristabilirsi e riprendere il suo tour, interrotto per questo incidente imprevisto.