Uomini e Donne, che sorpresa: matrimonio inaspettato tra i due ex tronisti

Una storia d’amore a sorpresa nata dopo la partecipazione a Uomini e Donne. E’ ciò che è successo a due protagonisti del Trono Over

Chi prende parte al programma Uomini e Donne, il noto dating show di Canale 5, lo fa per due ragioni in particolare: trovare fama e visibilità in TV ma anche per cercare l’amore della propria vita.

Il programma di Maria De Filippi è leader in questo. Ma può accadere anche che alcuni protagonisti di Uomini e Donne possano trovare felicità, serenità e sentimenti anche una volta terminata la propria esperienza televisiva.

Tutto ciò è accaduto sorprendentemente a due ex protagonisti di Uomini e Donne. In particolare a due tronisti over, vale a dire persone con più di 35 anni che si sono iscritte al programma proprio per trovare un partner.

Dal trono overo all’amore lontano dalle telecamere: la storia di Isabella e Giuseppe

Una strana ma dolce storia quella di Isabella Falasconi e Giuseppe Tranquillino. I due si erano conosciuti nel 2014 proprio negli studi di Uomini e Donne, entrambi alla ricerca di un nuovo amore per la vita.

Una discreta conoscenza, qualche flirt ma alla fine sia Isabella che Giuseppe hanno fatto scelte diverse e hanno chiuso con Uomini e Donne uscendo con altre persone. La Falasconi in particolare ha iniziato una love story con il tronista Mauro Donà, con il quale è persino approdata a Temptation Island.

Una storia, quella tra Isabella e Mauro, destinata a terminare. Negli anni successivi Giuseppe Tranquillino ha provato a ricontattare la donna, che evidentemente gli era rimasta nel cuore. Il cavaliere le ha tentate tutte: “Mi cercava, chiese il mio numero alla produzione di Uomini e Donne – racconta la Falasconi – Poi di punto in bianco, riuscì ad intravedere una mia foto su Facebook tramite un account che si era aperto solo per cercarmi. Lì ci siamo ritrovati; gli ho dato il mio numero di cellulare e subito ci siamo sentiti. Poi ci siamo incontrati a Civitanova e dopo un lungo abbraccio ci siamo ritrovati”.

Isabella e Giuseppe si sono ritrovati, hanno cominciato una importante frequentazione ed è scattata finalmente la scintilla. Dal 2020 sono una coppia, convolata poi a nozze lo scorso 27 agosto.

“Giovanni, sotto casa mi ha fatto trovare un cavallo che mi condotto presso la cattedrale; è stata veramente una favola: la nostra favola!”. Un bellissimo lieto fine per i due ex tronisti, che vivono assieme ad Altamura e ringraziano Uomini e Donne per averli fatti conoscere.