Uomini e Donne, le confessioni sul sesso subito dopo il parto: “Non fate come me”

L’ex protagonista di Uomini e Donne non avrebbe seguito i consigli dei medici, facendo sesso subito dopo il parto. Ecco cosa ha raccontato ai propri follower la fidanzata di un noto ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi.

È passato circa un mese da quando è nata la primogenita dell’ex protagonista di Uomini e Donne. Il 31 agosto è stata purtroppo una giornata piena di visite mediche, che per fortuna hanno rassicurato i genitori. Una volta arrivati a Marbella, la bambina ha iniziato a riempirsi di brufoletti su tutto il viso. Di sicuro non si tratta di una malattia infettiva.

Il medico, infatti, ha consigliato a Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñan di comprare una crema contro le dermatiti in farmacia e non esporre la figlia alla luce solare diretta per qualche giorno. La fidanzata di Colloricchio si è detta sollevata, anche se comunque si è mostrata molto preoccupata di quello che stava succedendo.

Uomini e Donne, il retroscena sul sesso dopo il parto

Gala, la prima figlia di Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñan, è nata il 31 luglio 2022. L’influencer spagnola, che proprio come il fidanzato ha iniziato la sua carriera in Tv a Uomini e Donne – versione spagnola – si è concessa a rispondere ad alcune domande dei suoi amiratori riguardo la gravidanza ed il post gravidanza.

Violeta ha raccontato di non aver preso molto peso, ed al momento non lamenterebbe nessun disturbo in particolare. Le fan hanno anche fatto diverse domande intime all’influencer, che non si è tirata indietro. La fidanzata di Colloricchio, però, si è sentita in dovere di fare una premessa: “Non sono la persona migliore per parlare di sesso“.

“Seguite sempre i consigli del ginecologo”: cosa ha fatto Violeta

Violeta Mangriñan e Fabio Colloricchio avrebbero fatto sesso subito dopo il parto, trasgredendo la “quarantena” che di solito impongono i medici. L’influencer ha scritto: “Di solito si consiglia di non avere rapporti dopo il parto per 4-6 settimane. Nel mio caso non ho aspettato. Non fate come me, bisogna ascoltare sempre il proprio ginecologo“.

Violeta e Fabio non hanno mai nascosto la loro intesa fisica. Dopo aver debuttato in Tv nei dating show, si sono incontrati a Supervivientes, l’edizione spagnola de L’Isola dei Famosi. I due innamorati avevano dato scandalo proprio perchè avevano fatto sesso per la prima volta davanti alle telecamere, senza preoccuparsi di essere ripresi.