“Paralizzato a causa del tumore”, Francesco Chiofalo fa tremare tutti: cos’è successo – VIDEO

Francesco Chiofalo è stato ricoverato d’urgenza nei giorni scorsi, soltanto adesso è tornato a parlare di quanto gli è accaduto

Ennesimo terribile episodio per Lenticchio, ex protagonista di Temptation Island e non solo che anni fa fu operato al cervello per un tumore. È stata forte la paura, a tal punto da chiarire tutto su Instagram.

Nei giorni scorsi le persone vicine a Francesco Chiofalo hanno confermato la voce di un trasferimento urgente al Pronto Soccorso dell’ospedale di Catania e poi a quello di Roma per una paralisi. Un momento tragico per l’ex protagonista di Temptation Island che ha aspettato alcuni giorni prima di spiegare ai suoi follower cos’è accaduto quella notte.

Poche ore fa, su Instagram, Lenticchio ha spiegato passo dopo passo quanto gli è accaduto: “Purtroppo ultimamente sono stato piuttosto male. […] Mi sono dovuto ricoverare perché durante una serata in Sicilia come ospite in discoteca mi sentivo perfettamente, fin quando ad un certo punto mi si sono paralizzati gamba e braccio destro, dopo poco sono cominciati a tremare come se avessi il Morbo di Parkinson. Sono sbiancato, mi è preso un colpo. Hanno deciso immediatamente di chiamare un’ambulanza”.

Francesco Chiofalo ed il tumore al cervello: dovrà rioperarsi?

Sono passati pochi anni da quando Francesco Chiofalo ha dovuto subire un’operazione al cervello che asportasse la massa tumorale, adesso tornano le complicazioni come lui stesso ha spiegato: “Questo tremore, abbinato alla paralisi, mi è durato per 4 giorni. L’ho vissuta malissimo, ho pensato di rimanere invalido. Psicologicamente sono stato malissimo. La cosa più pesante era non riuscire a camminare ed andare in giro con la sedia a rotelle. Sono riuscito a muoverli di nuovo dopo 4 giorni”.

“Sembra che questa cosa sia successa per un effetto collaterale dovuto all’operazione al cervello che avuto qualche anno fa per togliere quel tumore che avevo”, ha spiegato Chiofalo ai suoi follower, “Non sembra che debba rioperarmi, sarebbe stato devastante per me. Adesso sto facendo vari controlli e analisi per capire eventualmente come risolverla”. Per fortuna adesso l’ex protagonista di Temptation Island sembra essersi ripreso e con cautela pronto a tornare alla sua vita di tutti i giorni.