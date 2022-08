Lulù Selassiè, l’ultimo scatto provoca una bufera: operazione nostalgia? – FOTO

L’ultimo scatto di Lulù Selassiè provoca una bufera. Ecco le foto che la principessa ha condiviso sui social in un’occasione molto particolare.

A settembre le sorelle Selassiè hanno promesso di far uscire i loro progetti canori. Lulù Selassiè sembrerebbe intenzionata a far uscire un singolo con un video ufficiale. Clarissa, invece, ha rivelato che la sua prima canzone parlerà d’amore, e sarà dedicata ad una persona molto particolare della sua vita di cui non ha rivelato il nome.

Sembrerebbe che i progetti di Clarissa e Lulù prenderanno vita autonomamente, quindi non dovrebbero esibirsi in un duetto. Nonostante l’iniziativa abbia sollevato diverse polemiche, le due principesse vanno avanti spedite verso quello che hanno definito come la realizzazione di un sogno che da tanto tempo avevano nel cassetto.

Lulù Selassiè, le foto non lasciano indifferenti i fan

Negli ultimi giorni di agosto c’è stato un avvenimento che di sicuro non ha lasciato indifferente Lulù Selassiè. I fan la ricordano bene mentre piangeva nello studio di Verissimo augurando il meglio al nuotatore dopo la fine della relazione. Secondo quando ha anche rivelato Giucas Casella, la principessa sarebbe ancora innamorata.

Manuel Bortuzzo ha condiviso diverse foto insieme alla sua nuova fidanzata, la TikToker Angelica Benevieri. Sembrerebbe che fra i due ci sia un’ottima intesa, e la relazione ha avuto anche la benedizione del padre Franco, che sembrerebbe aver avuto una parte nella fine del fidanzamento con la Selassiè.

Manuel si mostra con la TikToker: la principessa non commenta

Lulù non ha voluto commentare in nessun modo la notizia del nuovo fidanzamento di Manuel Bortuzzo. C’è però un evento che ha visto molto attive tutte e tre le sorelle Selassiè, ovvero il compleanno del loro unico fratello. Per l’occasione, Lulù Selassiè ha dato il via all’operazione nostalgia condividendo alcune particolari foto.

Lulù ha voluto condividere alcune istantanee di quando era molto piccola. Negli scatti si vedono bene anche le sorelle. Tanto è bastato per scatenare una bufera: i fan hanno subito analizzato le immagini concludendo che sarebbero la prova inconfutabile che nessuna delle Selassiè si sia mai sottoposta a ritocchi estetici.

Ecco le foto condivise da Lulù Selassiè e rilanciate dai fan su Twitter. In realtà, almeno Clarissa si è sottoposta alla mastoplastica addittiva, come ha ampiamente documentato sui social.

Per chi dice che le ragazze sono tutte rifatte sono rimaste le stesse di quando erano piccole 💜#jeru #jessvip #fairylu #kittyclary pic.twitter.com/fICmT6KO3l — 💜🧚‍♂️🦋🔪🐣 (@Anna19747174) August 30, 2022