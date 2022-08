Uomini e Donne, Gemma Galgani stupisce tutti: si è presentata così alle registrazioni

Presente anche in questa nuova stagione Gemma Galgani, ormai punto fisso di Uomini e Donne. Ecco la grande novità per la dama

Oggi 30 agosto è il grande giorno. Negli studi di Cinecittà riprenderanno le registrazioni per la nuova stagione di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi aprirà i battenti in queste ore, per poi tornare in onda ufficialmente dal 19 settembre.

Confermatissima tra i protagonisti del Trono Over vi sarà ancora Gemma Galgani. La dama nativa di Torino ha passato un’estate in completo relax, anche in compagnia dell’amica del cuore Ida Platano e dei suoi affetti più cari.

Gemma è un punto fermo di Uomini e Donne per svariati motivi. In primis è ancora alla ricerca del suo principe azzurro, dopo le delusioni degli scorsi anni. Poi è un personaggio chiacchierato e centrale nel programma, in particolare per i siparietti con la nemica storica Tina Cipollari.

Via alle registrazioni di Uomini e Donne 2022-2023: Gemma Galgani si presenta con una sorpresa

Come detto oggi sono riprese le registrazioni di Uomini e Donne. I ben informati raccontano che Gemma Galgani si sia presentata presso gli studi di Cinecittà con una vera e propria sorpresa.

La dama si sarebbe sottoposta ad un altro intervento, non esagerato, di chirurgia estatica. Un nuovo ritocchino per Gemma, che già in passato era ricorsa a tali mezzi per sembrare più giovane e attraente.

Non è ancora chiaro quale parte del corpo Gemma abbia deciso di rimodellare in questo periodo estivo, ma c’è chi parla di un lieve intervento al naso, chi invece punta su un nuovo lifting facciale. Ovviamente lo scopriremo dal 19 settembre con la messa in onda delle nuove puntate di U&D.

Da quando è apparsa nel monto della TV e nel salotto di Uomini e Donne, Gemma ha deciso di ritoccarsi già diverse parti del corpo. Iniziando dalla bocca e dai denti, passando poi agli zigomi ed alle labbra. Fino al seno rifatto nel 2021, costatole ben 8 mila euro.

Gemma non bada a spese ed a quasi 72 anni vuole comunque apparire il più giovane e tonica possibile, anche con l’aiuto della chirurgia. Chissà cosa avrà da dire Tina Cipollari una volta scoperto il suo ultimo ritocco…